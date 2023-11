13:03:05 Lula se reúne com ministros para tratar de ações de infraestrutura

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Presidente convocou os titulares das pastas com ênfase no tema para agenda no Palácio do Planalto. Aos ministros, Lula afirmou que dinheiro bom é dinheiro transformado em obras

Retomando a agenda de reuniões setoriais do Governo Federal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reúne ministros das pastas voltadas à infraestrutura para uma agenda de trabalho nesta sexta-feira (03/11), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Entre os temas tratados, está o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado recentemente pelo governo.

“A partir do ano que vem, quero dedicar o ano para viajar o Brasil, visitar todas as obras de infraestrutura que estamos fazendo. Quero visitar muitas obras de educação, obras na área da saúde. E quero também conversar com o povo sobre o futuro desse País”, disse Lula, na abertura da reunião. Ele lembrou que as obras vão gerar emprego e renda. “Queremos, efetivamente, emprego de qualidade, com melhor salário, e emprego que a pessoa tenha uma carteira registrada para que tenha seguridade social.”

O presidente também disse aos presentes que o trabalho do governo está apenas começando. “Somente ontem sancionei a lei definitiva de recuperação de obras. Só na área da saúde e da educação são 11 mil obras que foram retomadas e que, a partir da próxima semana, começam se transformar em obras concretas.” Segundo Lula, para quem está na presidência da República, “dinheiro bom é dinheiro transformado em obras”. “É dinheiro transformado em estrada, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde.”

Um balanço da gestão até aqui e as obras prioritárias para os próximos anos pautam o encontro que tem a participação dos ministros Rui Costa, da Casa Civil; Fernando Haddad, da Fazenda; Renan Filho, dos Transportes; Silvio Costa, de Portos e Aeroportos; Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Juscelino Filho, das Comunicações; Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional; Jader Filho, das Cidades; Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social; e Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O presidente informou que essa é a primeira de uma série de três reuniões com ministros, que ainda vão contemplar as pastas das áreas relacionadas a serviços e ao social. Em seguida, será realizada uma reunião geral com a equipe ministerial. “Depois, vamos ter que fazer uma reunião de final de ano em que vamos fazer um balanço daquilo que foi o trabalho de cada um, o que foi produzido, o que foi importante, o que não foi, porque toda e qualquer falha que a gente tenha percebido nesse primeiro ano não poderá se repetir no segundo ano”, disse.

Por: Agência Gov