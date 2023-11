Para ampliar o diálogo, o Presidente Ticiano Americano lança App móvel.

15:47:57

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Agora, é possível mandar solicitações, críticas e sugestões, sem sair de casa

O Poder Legislativo está mais perto de você. Um novo aplicativo colocou a Câmara de Guarulhos na palma da mão do cidadão guarulhense. Nesta quarta-feira, 1º de novembro, o presidente do Legislativo, Ticiano Americano (Cidadania), lançou um software para celulares, com a finalidade de ampliar o diálogo com a população. O APP pode ser baixado gratuitamente e qualquer pessoa, com celular, pode fazer reclamações, sugestões e denúncias, sem sair de casa.

Agora, suas solicitações serão encaminhadas diretamente ao seu vereador. Procure o parlamentar em quem você votou e exerça sua cidadania. Participe das decisões da nossa cidade! Para acessar é fácil. Basta fazer o download gratuito do aplicativo “Câmara Municipal Guarulhos”, na Play Store ou na Apple Store. Clique no ícone “Câmara na Rua”. Cadastre seu nome, e-mail e senha. Depois, clique no ícone verde “Nova Solicitação” e escolha o seu vereador. A foto de cada parlamentar aparecerá ao lado do nome, em ordem alfabética. Clique sobre a foto e, posteriormente, clique no botão verde “Continuar”.

Finalmente, é só escolher uma das cinco opções: elogio, denúncia, reclamação, solicitação ou sugestão e clicar em “Continuar”. Você pode adicionar fotos e vídeos, se desejar. Faça um resumo do seu texto e, se achar necessário, compartilhe a localização dos fatos. Ao final, confira seus dados e clique em “Enviar”. Você receberá a mensagem: “Sua manifestação foi enviada com sucesso”, juntamente ao número de protocolo para acompanhar sua solicitação.

De acordo com o presidente do Legislativo, Ticiano Americano, a sociedade sofreu uma revolução tecnológica e a Câmara precisa acompanhar essas transformações, para democratizar o acesso da população aos espaços públicos. “A Câmara é a casa do povo; se as pessoas não podem vir ao Legislativo porque trabalham e estudam, nós iremos até as pessoas.”

O aplicativo móvel da Câmara Municipal de Guarulhos também exibirá conteúdos das redes sociais e do site do Legislativo, além de links para contato direto com a Ouvidoria, Procuradoria Especial da Mulher, TV Câmara, Diário Oficial e muitas outras funcionalidades. Acesse, compartilhe, participe!