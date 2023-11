12:48:13 Fique por dentro: Dicas culturais desse fim de semana

Uma das dicas deste final de semana é visitar o Museu do Futebol, na capital paulista. A exposição principal se encerra no domingo, e o público poderá conferir as 15 salas com a história do esporte com entrada gratuita. Basta chegar na bilheteria e retirar o ingresso das 9h às 17h. A exposição principal deverá ser reaberta em 2024 com novos conteúdos e experiências.

Ainda na capital, o Theatro São Pedro trará dois concertos em homenagem às sopranos Maria Callas, de origem greco-americana, e Victória de Los Angeles, nascida em Barcelona, que fariam 100 anos em 2023. As apresentações serão sábado e domingo, com a Orquestra do Theatro São Pedro.

O público poderá conferir também a exposição Brasilidades Nossas, organizada pelo Núcleo de Moda das Fábricas de Cultura, com inspiração na estética das pequenas coisas do dia a dia. As peças ficarão expostas nas Fábricas de Cultura Jaçanã, Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Osasco e Jardim São Luís até o dia 30.

O Museu das Culturas Indígenas traz uma programação gratuita e diversificada com reflexões sobre direito ao território, saúde e patrimônio cultural. A agenda prevê seminários, debates, encontros online e celebrações que narram a diversidade dos povos originários.

Já a dica no interior vai para o Conservatório de Tatuí, que terá música, teatro, oficinas, além de sessões gratuitas de cinema. O destaque vai para a primeira edição do Festival Latino-Americano de Bandas do conservatório. Os concertos acontecerão no Teatro Procópio Ferreira e na Concha Acústica de Tatuí e serão abertos ao público geral.

Em Tupã, a programação do Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre traz muito aprendizado e reflexão sobre a riqueza das culturas indígenas.