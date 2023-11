Real Madrid anuncia novo contrato com Vinicius Junior e multa bilionária

Atacante brasileiro assina contrato até 2027 e cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros

O Real Madrid oficializou a renovação de contrato de Vinicius Junior em anúncio nesta terça-feira. O atacante brasileiro estendeu o vínculo até junho de 2027, com direito a uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões). As partes já haviam entrado em acordo no início da temporada, fazendo Vini Jr. triplicar seu salário anual, atualmente de 10,5 milhões de euros (R$ 56,3 milhões).

O contrato de Vinicius Junior com o Real Madrid