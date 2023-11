11:50:35 A EMPRESA QUE ATUO COMO CONTADOR ENTROU COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E AGORA?

Neste sentido, me dando o direito de transitar pela área contábil e jurídica (no que couber, pela própria formação curricular que possuo) aproveito nesse novo escrito para compartilhar interessados a resposta que dei ao nobre colega e para tecer breves comentários que reputo relevante sobre a temática.

A empresa que atuo como contador entrou com pedido de recuperação judicial , e agora ?

Pois bem, primeira questão a superar é que o fato do cliente entrar com o pedido de recuperação judicial, não significa dizer que este está em recuperação. No primeiro momento pode parecer confuso, mas depois de entender como a coisa funciona fará todo o sentido.

O segundo ponto relevante diz respeito ao fato de que estar em recuperação judicial não significa que o cliente faliu. Neste ponto, percebo que existe tanto contadores quanto advogados que confundem os institutos o que necessitar esclarecer.

Em linguagem simples (como é a intenção aqui desta coluna) ingressar com o pedido de recuperação judicial significa, na essência desse instituto, que a empresa está se socorrendo do judiciário para conseguir alguns benefícios quanto ao pagamento de certos credores escolhidos na lei como elegíveis ou sujeitos aos efeitos do pedido de recuperação, dentre eles a suspensão de todas ações e execuções de ordem cível e trabalhista.

Neste mesmo ato inicial a empresa tem que comprovar que sua crise é passageira, e tal situação embora relatada no início da ação judicial própria será confirmada ao passo que a empresa prossiga em processo, após o óbvio e necessário deferimento do juiz.

O fato é que, até que haja a apresentação e consequente votação pelos credores da proposta de pagamentos, ela não pode se dizer estar em recuperação, muito embora alguns benefícios já possam ser percebidos quando o juiz da causa defere o pedido.

No entanto, quanto ao processo de recuperação podemos falar melhor em outra coluna.

Voltando ao tema que me fez iniciar o presente, é certo que a dúvida que ele me levantou foi a seguinte:

“A empresa que atuo como contador entrou com pedido de recuperação judicial, e agora?”

Pois, em resposta a ele a todos que porventura tenham a mesma dúvida informo que em ocorrendo tal situação em especial, vislumbro diversas oportunidades ao contador, dentre o trabalho de assessoria prévia ao pedido e de prestação de contas formal, além de outras que falaremos em outras oportunidades.

O fato é que o desconhecimento é que gera o temor neste e em outros casos.

A insegurança é comum de ocorrer, mas pode ser mitigada com a preparação que pode se dar de forma autônoma ou por meio de consulta e parceria com especialistas. O contador, passa a ser peça-chave em procedimentos de recuperação dado ao fato de que a empresa passa, a partir do pedido a ser fiscalizada pelo juiz e credores.

Obviamente requer mais habilidade do profissional, assim como das demais áreas envolvidas.

Cotidianamente sou procurado por pessoas e empresas que buscam essa orientação.

Por fim, vamos ver se em outra oportunidade consigo discorrer mais sobre o que o contador pode e deve fazer nestes casos.

Continua …