18:21:43 Maria Do Jalapão Fala Sobre Ex de Antonia Fontenelle

Por- André Scarcelli

A Ex Noiva de Manoel Gomes Maria do Jalapão chamou atenção na última Live da loira Antonia Fontenelle quando questionada o que estaria fazendo com um homem desprovido de beleza sendo tão bonita e tão jovem e Maria rebateu, perguntando a ela sobre seus ex que sempre foram mais velhos que ela e “fora do padrão”.

Os seguidores foram à loucura e começaram a rir a Live alcançou mais de 40 mil pessoas e foi um sucesso.

Maria do Jalapão disse também que está disposta a recomeçar e seguir sua vida como sempre fez após esse episódio de tanta humilhação.

Maria contou também que é proprietária de uma pousada e que é especialista em harmonização facial e que sempre ganhou muito bem pois sempre trabalhou para alcançar seus objetivos.

E que também irá fazer desse limão uma limonada pois mais vez irá empreender e palestras.

Maria do Jalapao já ultrapassa a marca de 200 mil seguidores e já teve o perfil visto mais de 10 Milhões de vezes.