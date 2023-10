Um foguete enviado pelo grupo radical islâmico Hamas atingiu, nesta sexta-feira (27), um prédio residencial na zona oeste de Tel Aviv e provocou um incêndio. O Magen David Adom, serviço nacional de emergência médica e desastres de Israel, duas pessoas sofreram ferimentos leves e um homem de 20 anos foi encaminhado para o hospital com ferimentos na cabeça e nos membros.

Novo ataque terrestre israelense

Os militares de Israel conduziram outro “ataque direcionado” dentro da Faixa de Gaza pela segunda noite consecutiva, segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI) em comunicado nesta sexta-feira.

Após invadirem o norte da Faixa na quinta-feira (26), as forças israelenses prometeram continuar os ataques terrestres nos próximos dias, enquanto a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) se reunia para discutir uma proposta de resolução para um cessar-fogo humanitário.

O ataque, que incluiu tanques e veículos blindados movendo-se em uma estrada perto de terras agrícolas, além de ataques de aeronaves e artilharia no bairro de Shaja’iyah, teve como alvo a infraestrutura do Hamas, incluindo “locais de lançamento de mísseis antitanque, centros de comando e controle militar, bem como terroristas do Hamas”, disse as FDI.