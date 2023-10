11:07:46 Enem 2023: saiba como o exame promove acesso ao ensino superior

Prova se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Avaliações ocorrerão nos dias 5 e 12 de novembro

Cerca de 3,9 milhões de estudantes de todo o Brasil realizam, nos próximos dias 5 e 12 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. A maioria deles faz as provas para avaliar seu desempenho e disputar uma vaga ou uma bolsa de estudos no ensino superior. Outros jovens fazem o exame na condição de treineiros, para autoavaliação de conhecimento.

Para saber de que maneira o Enem pode contribuir para a aprovação em uma universidade ou para a concessão de bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas, a Agência Gov selecionou as principais informações sobre o exame e quais são os programas do Ministério da Educação (MEC) para aqueles que querem cursar uma faculdade. Confira abaixo.

Como o Enem garante acesso às universidades?

O Enem mede o desempenho dos estudantes, garantindo acesso à educação superior em instituições de ensino públicas e privadas no Brasil. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Instituições portuguesas de ensino que possuem convênio com o Inep também utilizam os resultados individuais do Enem. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Além disso, a nota do exame também serve de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Como funciona o acesso pelo Sisu?

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema eletrônico gerido pelo MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. O estudante deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, durante o período de inscrições, e escolher a primeira e a segunda opção de curso.

Como acessar o ProUni

O Programa Universidade para Todos (ProUni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, antes do processo seletivo da faculdade particular, e ter alcançado uma nota mínima, definida pela instituição. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

O participante pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo para obter a bolsa integral, que cobre o valor total da mensalidade. Já para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos, entre outros critérios.

Bolsistas do ProUni podem participar do Sisu?

O bolsista pode se inscrever no Sisu. Porém, se for selecionado, deverá optar pela bolsa do ProUni ou pela vaga na instituição pública para a qual foi selecionado.

Quem pode fazer o Enem?

Qualquer pessoa pode fazer o Enem, mas os treineiros, aqueles que ainda não concluíram e não vão concluir o ensino médio no ano de realização da prova, só podem usar o resultado para autoavaliação de conhecimentos.

Qual é a estrutura da prova?

O exame está dividido em quatro provas objetivas, com 180 questões, sendo 45 em cada uma das quatro áreas do conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências humanas e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias; e Matemática e suas tecnologias.

Há, também, uma redação, que deve ter entre sete e 30 linhas, em formato de texto dissertativo-argumentativo.

Quais são os canais de informações oficiais para o participante do Enem?

A Página do Participante do Enem reúne todas as informações relacionadas ao exame, desde a inscrição até os resultados. O portal reúne toda a legislação, provas e gabaritos, matrizes de referência, cartilhas de redação e outros documentos individuais do inscrito.

Onde os estudantes podem encontrar as edições anteriores do exame?

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao MEC responsável pela realização do Enem, disponibiliza todos os gabaritos e provas de edições passadas em sua página oficial, neste link.

Que tipo de ferramentas o Enem oferece para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência?

A Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep garante atendimento especializado aos participantes do Enem, além de 16 recursos de acessibilidade.

Os tipos de atendimento especializado são oferecidos em casos de baixa visão; cegueira; deficiência auditiva; deficiência física; deficiência intelectual (mental); déficit de atenção; discalculia; dislexia; surdez; surdocegueira; transtorno do espectro autista e visão monocular.

Outros tipos de atendimento especializado são oferecidos para estudantes em classe hospitalar ou outra condição específica em que o participante tenha alguma doença (nesses casos é necessário informar o CID da doença no ato da inscrição); gestantes; idosos; e lactantes – neste caso, a participante que precisa amamentar nos dias do exame deve comparecer ao local de prova acompanhada de um adulto, que ficará em uma sala reservada com o bebê.

Atenção! Para comprovar a necessidade de atendimento especializado, o participante deve providenciar documento comprobatório de acordo com as regras do edital. Também é sua responsabilidade acompanhar se a solicitação foi aceita.

Como é aplicado o exame para pessoas privadas de liberdade?

Para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, é aplicado o Enem PPL, desde 2010, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

As provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença é a aplicação, que acontece dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativa, de cada unidade da federação.

As provas são aplicadas em penitenciárias, cadeias públicas, centros de detenção provisória e instituições de medidas socioeducativas, junto com a reaplicação do exame.

Saiba mais obre o Enem 2023 acessando o Press Kit do exame.

Por: Agência Gov

Texto: Daniella Cambaúva