23:06:18. Netanyahu diz que Israel está preparando invasão terrestre de Gaza

Israel está preparando uma invasão terrestre de Gaza, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em comunicado televisionado nesta quarta-feira, mas se recusou a fornecer detalhes sobre o momento ou outras informações sobre a operação.

Ele disse que a decisão sobre quando as forças entrariam no enclave palestino, controlado pelo movimento islâmico Hamas, seria tomada pelo gabinete especial de guerra do governo, que inclui o líder de um dos partidos centristas da oposição.