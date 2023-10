13:00:13 Ministros se reúnem para definir ações conjuntas para o Novembro Negro

Silvio Almeida, Margareth Menezes e Anielle Franco propuseram iniciativas a serem implementadas no âmbito do 20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Entregas para a sociedade no decorrer do Novembro Negro integraram os destaques do encontro desta quarta-feira (25/10) entre o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Silvio Almeida; da Cultura (MinC), Margareth Menezes; e da Igualdade Racial (MIR), Anielle Franco, em Brasília (DF). Durante a agenda, foram discutidas iniciativas em áreas como memória e reparação, justiça social, cultura, direitos humanos, igualdade étnico-racial e direitos das comunidades quilombolas.

Anfitriã da agenda, Margareth Menezes destacou as ações transversais para o mês. “Teremos muitas ações que vamos compartilhar juntos. Isso é muito simbólico, muito forte, esse novo movimento que o Brasil está buscando em relação à reparação. Estamos aqui todos alegres e vibrantes com isso, trabalhando para fazer um Brasil melhor, especialmente para o povo negro nesse país que precisa tanto desse olhar mais sensível para fortalecer a nossa cultura”, afirmou a gestora.

Para o ministro Silvio Almeida, as ações devem considerar as políticas de memória, verdade, justiça, reparação e não repetição, considerando todo o contexto histórico referente ao povo negro brasileiro. “Acho fundamental que nós retomemos o 20 de novembro na sua força simbólica, naquilo que significa para a construção do imaginário de liberdade, imaginário republicano, e de uma retomada na luta pela democracia e liberdade no Brasil. Essa força renovada no 20 de novembro vai ser fundamental para as nossas lutas, para fazer o Brasil um Estado digno para todo o povo brasileiro”, ressaltou o titular do MDHC.

Porta-voz da Igualdade Racial, Anielle Franco pontua que as lutas coletivas fazem parte da história do país. “Estamos montando um Novembro Negro incrível, como a gente tem falado, o Brasil voltou. Estamos trabalhando muito para que não seja somente em novembro, seja sempre. Que os nossos passos agora do presente possam fincar e ficar cada vez mais fortes no futuro”, completou a ministra.

20 de novembro

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519/2011. A data faz referência à morte de Zumbi, um dos líderes do Quilombo dos Palmares, localizado na região do atual estado de Alagoas.

Por: Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC)