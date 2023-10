13:04:29 IBGE divulga IPCA-15 de outubro; índice registrou queda de 0,21%

Indicador oficial de preços revela diminuição em alimentação, combustíveis e energia elétrica

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) foi de 0,21% em outubro, o que corresponde a 0,14 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de setembro (0,35%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,96% e, em 12 meses, de 5,05%, acima dos 5,00% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2022, a taxa foi de 0,16%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Período Taxa Outubro de 2023 0,21% Setembro de 2023 0,35% Outubro de 2022 0,16% Acumulado do ano 3,96% Acumulado nos últimos 12 meses 5,05%

O IPCA-15 compõe o IPCA, indicador oficial de preços para medir a inflação. É calculado com base no preço médio de um conjunto de bens de consumo e serviços, em comparação com períodos anteriores. O IBGE destaca as reduções nos preços no grupo Alimentação e bebidas (-0,31% e -0,07 p.p.), que recuaram pelo quinto mês seguido. Outra queda foi no grupo Comunicação (-0,29%).

Nos alimentos e bebidas, as principais diminuições foram no leite longa vida (-6,44%), feijão-carioca (-5,31%), ovo de galinha (-5,04%) e nas carnes (-0,44%).

Grupo Variação (%) Impacto (p.p.) Setembro Outubro Setembro Outubro Índice Geral 0,35 0,21 0,35 0,21 Alimentação e bebidas -0,77 -0,31 -0,16 -0,07 Habitação 0,30 0,26 0,05 0,04 Artigos de residência -0,47 0,05 -0,02 0,00 Vestuário 0,41 0,33 0,02 0,02 Transportes 2,02 0,78 0,41 0,16 Saúde e cuidados pessoais 0,17 0,28 0,02 0,04 Despesas pessoais 0,35 0,31 0,04 0,03 Educação 0,05 0,07 0,00 0,00 Comunicação -0,15 -0,29 -0,01 -0,01

A alimentação fora do domicílio (0,21%) diminuiu em relação ao mês anterior (0,46%). A alta da refeição (0,22%) foi menos intensa que a do mês anterior (0,35%) e o lanche (-0,11%) registrou queda de preços, após alta de 0,74% em setembro.

Quanto aos combustíveis (-0,44%), houve queda na gasolina (-0,56%), no etanol (-0,27%) e no gás veicular (-0,27%), enquanto o óleo diesel (1,55%) subiu. A energia elétrica residencial também registrou queda de 0,07% em outubro.

De acordo com o Instituto, para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados entre 15 de setembro e 13 de outubro de 2023 e comparados com aqueles vigentes de 15 de agosto a 14 de setembro de 2022.

O indicador refere-se às famílias com rendimento de um a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.