Forças terrestres de Israel atacam locais do Hamas em Gaza e se retiram – declaração militar

12:52:40

JERUSALÉM (Reuters) – As forças terrestres israelenses operaram no norte da Faixa de Gaza nesta quinta-feira, atacando vários alvos do Hamas antes de se retirarem, disseram os militares em comunicado no que a Rádio do Exército de Israel descreveu como a maior incursão da guerra atual.

O vídeo da ação noturna divulgado pelos militares mostrou veículos blindados passando por uma zona arenosa de fronteira. Uma escavadeira é vista nivelando parte de uma margem elevada, tanques disparam projéteis e explosões são vistas perto ou em meio a uma fileira de edifícios danificados.

A declaração militar publicada online afirma que a incursão foi realizada “em preparação para as próximas fases do combate”, uma possível referência à invasão em grande escala que os líderes israelitas ameaçaram como parte da guerra para destruir o Hamas.

“Desde então, os soldados saíram da área e regressaram ao território israelita”, acrescentou o comunicado militar.

Israel iniciou incursões terrestres localizadas no domingo, quando a guerra, desencadeada por um ataque transfronteiriço perpetrado por homens armados do Hamas em 7 de outubro, entrava na sua terceira semana. A Rádio do Exército de Israel descreveu a incursão de quinta-feira como a maior até agora.