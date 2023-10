Pesquisa do Sindicato dos Hospitais indica aumento de casos Covid na maioria dos hospitais privados

Levantamento realizado no período de 10 a 19 de outubro, com 81 hospitais privados paulistas, sendo 49% da capital e Grande São Paulo e 51% do interior, apurou que 84% dos estabelecimentos de saúde registraram aumento dos casos de suspeita de pacientes com Covid-19 no pronto atendimento/urgência, nos últimos 15 dias. No entanto, quando os pacientes são testados, 68% dos hospitais informam que o aumento dos casos Covid fica entre 11% e 20% no pronto atendimento. Para o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp- Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a doença vem acometendo as pessoas em ritmo mais acelerado nos últimos 15 dias, indicando a circulação de novas subvariantes. “É necessário que a população complete o calendário vacinal com a vacina bivalente e se preocupe em usar máscara em ambientes com alta concentração de pessoas como o transporte público”, destaca. E faz questão de citar a velha máxima “Quando a morte termina, o esquecimento começa”… alertando para que a população continue atenta porque o vírus ainda circula. Internações 76% dos hospitais registraram aumento de internações de pacientes por Covid-19, sendo esse aumento de 5% em leitos clínicos para a maioria. E o tempo médio de internação dos pacientes Covid-19 em leito clínico apurado na pesquisa é de 5 a 10 dias. Em leitos UTI, 92% dos hospitais relatam 5% de aumento nas internações com tempo médio de permanência de até 4 dias. Outras doenças Questionados sobre quais outras doenças estão levando os pacientes para internação, 35% dos hospitais apontaram doenças crônicas; 32% outras doenças respiratórias e 18% viroses em geral.