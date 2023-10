15:02:48 O entrevistado do portal Gazeta News Guarulhos é o Dr, Professor Universitário Davidson Benicio

Ele vai falar sobre o mercado de trabalho e um pouco de suas especialidades.

Davidson é Bacharel em Direito e Advogado. Contabilista e membro do Cadastro Nacional de Peritos Contadores – CNPC e da Associação dos Peritos Contadores do Estado de São Paulo. Bacharel em contabilidade, MBA em Controladoria, Finanças e Banking, com formação Executiva em gestão de Tributos e em contabilidade no Padrão IFRS e NIAS. Pós-graduando em Direito Trabalhista, empresarial, processo civil e em direito tributário. Docente de nível superior em cursos de graduação, pós-graduação e tecnológicos, tendo lecionado diversas disciplinas. É Parecerista e conteudista em ciência contabilística. Devidamente cadastrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ainda atua como perito em diversas comarcas (São Paulo e interior o que inclui varas cíveis, fazendárias, família e sucessões e falência e recuperação). É Sócio titular das empresas: BS Escritório de Perícias e Contabilidade Ltda e da BS Recover Serviços Administrativos, Benicio de Souza Advogados Associados, possuindo experiência de quase 20 anos em áreas contábeis e afins, além de atuar em projetos de reestruturação financeira.

1) Qual é a sua opinião sobre o mercado de trabalho atual na área do Direito?

Benicio—

Vamos começar delimitando a pergunta para o mercado de São Paulo e da grande São Paulo para facilitar a resposta [risos].

Caso esteja perguntando, especificamente, sobre o mercado de trabalho para aquele que pretende uma atuação em regime de contratação CLT, entendo que o mercado do direito se encontra extremamente competitivo dado o excesso de bacharéis que a cada período acabam por ingressar na área do direito.

Nem sempre a aprovação na prova da ordem é sinônimo de conhecimento suficiente para iniciar ou atuar, propriamente, na carreira. Vejo como um bom começo pois há desafios diários a superar e é necessário se mostrar continuar estudos, leitura e muita prática.

Contudo, vejo ainda como promissor este mercado desde que o pretenso candidato a vaga de emprego consiga demonstrar certas habilidades que o diferencie dos demais candidatos, a exemplo de uma segunda língua, de uma escrita e de conhecimentos em áreas pouco exploradas como o direito imobiliário, falimentar, agrícola etc.

2) Quais áreas do Direito você considera que estão em alta atualmente?

Benicio—

Como bem ensaiei na pergunta anterior, há áreas que entendo apresentarem certo potencial pelo fato de terem poucos especialistas, dentre elas o direito falimentar, direito digital, direito imobiliário, direito tributário, direito internacional etc.

Todas essas menções que faço são na área privada, mas existem oportunidades no setor público como é o caso da atuação em promotorias, defensoria pública, magistratura, procuradoria etc.

Eu particularmente, tenho apreço pela área empresarial, aposto no tributário, mas flerto com a advocacia imobiliária e consultiva, por exemplo.

Tudo vai depender do perfil e afinidade com certos temas e isso varia de pessoa a pessoa.

3) O Direito tem muitas áreas de atuação. Como vou saber qual área seguir?

Benicio—

De novo, não há uma resposta padrão neste caso. [risos]. Eu começaria me perguntando o que me agrada em termos de leitura? Digo isso pelo fato de que a leitura na área jurídica é uma constante devido às modificações diárias que podem acontecer em determinadas áreas de interesse.

Agora imagine que você venha a escolher uma área que atua só porque entende rentável, mas que não tolera acompanhar e entender os impactos legislativos e jurisprudenciais que vem sofrendo?

Desse modo, para qualquer um que pretenda escolher sugiro uma reflexão sobre onde se enxerga atuando. E se isso não for suficiente é possível que valha de algum teste vocacional com o fito de entender a resposta. [risos]

4) Quão preparado(a) estarei para atuar na área após me formar em Direito?

Benicio—

Diria que toda e qualquer graduação, independentemente da instituição escolhida, te dará sempre uma base para começar.

Dificilmente sem unir estudo, com prática e com leitura constante conseguirá ou estará preparado para atuar.

No início de qualquer carreira, há muita insegurança e isso é normal, pois só o tempo é capaz de estabelecer a confiança. No entanto, entendo que nunca a gente atinge esse preparo esperado e é legal que não alcance mesmo, senão a gente se acomoda e para de aprender.

Como professor entendo que o aprendizado é uma constante e sem prazo de conclusão.

Dito isso, um conselho seria no sentido de aproveitar o máximo cada aula, cada debate, cada trabalho, cada oportunidade.

Benicio—

5) Todo mundo quer saber: ser profissional de Direito dá dinheiro?

Benicio—

Repensar a pergunta e reescrever assim: “dá prazer e satisfação pessoal”? A resposta é sim!

A questão do dinheiro só com o tempo e as boas escolhas, pois existe como tudo na vida o tempo de plantar, o de regar e o de colher.

Significa dizer que no começo o caminho é difícil e muitos são os obstáculos. Tem que conhecer, tem que se esforçar, aprender e aprender. Mas, também tem que ser visto para começar a ser reconhecido e lembrado.

6) Para aqueles que pensam em advogar: é muito difícil a caminhada até conseguir abrir um escritório?

Benicio—

Costumo dizer que nem todo mundo tem perfil para ter o próprio escritório e a explicação pode seguir por vários caminhos.

Por exemplo, tem gente que manda muito bem tecnicamente, mas que não gosta de aparecer, nem de conversar. Para esse ficar no seu cantinho é a melhor coisa.

Já outros não gostam de ficar presos em determinadas rotinas, mas tem uma habilidade única de encantar e de convencer.

Esses dois juntos aliados a capacidade de enxergar negócios e oportunidade pode resultar numa pessoa que venha ao longo dos anos arriscar a ter seu próprio negócio.

Mas adianto que é necessário entender não só da própria área, tem que saber planejar e medir riscos. Tem que entender um pouco de finanças e negócios, entende?

É isso.

7) Para quem pensa em focar em concursos: é muito difícil passar?

Benicio—

Entendo que na questão de concurso, embora não seja um especialista no assunto por atuar como empresário e não como concursado, assim como eu costumo recomendar na prova de Ordem é necessário que o estudante concurseiro conheça bem o Edital e estude o que de fato não tem domínio.

Em suma, tem que aprender a fazer prova e se preparar de acordo com cada certame, seja na prova objetiva, discursiva e até mesmo oral, como ocorre, por exemplo, em exames para a magistratura.

8) Quanto tempo depois de formado eu consigo me estabilizar financeiramente na profissão?

Benicio—

Questionamento praticamente impossível de se responder [risos]. Tudo depende das metas que estabelecer, da área que quer desenvolver.

O fato é que o reconhecimento profissional vem com o tempo e demora alguns anos.

Sobre o curso de Direito na Universidade São Judas Ensino Superior:

9) O que se aprende a fazer no curso?

Benicio—

Como todo curso de graduação a grade curricular oferece os requisitos mínimos para a obtenção do título de bacharel.

Ao aluno, no futuro formando cabe estabelecer metas e objetivos pessoais e estudar em caráter complementar sempre.

10) Que tipo de preparação a Athon Ensino Superior garante para os alunos de Direito?

Benicio—

Desconheço a Instituição mencionada. Dou por prejudicada a resposta.

11) Existe uma matéria mais temida pelos alunos de Direito? Qual seria?

Geralmente o pessoal costuma ter bastante dificuldade do direito público e tributário, mas não é regra. Essa é uma constatação pessoal.

12) No curso de Direito precisa ler muito?

Benicio—

Positiva a resposta. O aluno consegue até passar na universidade, mas o aprendizado vai além. Necessita constante releitura de temas, análise das alterações da lei naquilo que lhe for de interesse etc.

13) Em quanto tempo um aluno de Direito já fala fluentemente o “juridiquês” (risos)?

Benicio—

Espera-se que até meados do curso o aluno já tenha algum vocabulário já desenvolvido. Contudo, entendo que durante a vida acadêmica haverá um aprendizado contínuo do que chamou de juridiquês.

Sobre dúvidas na escolha do curso:

14) Como você decidiu optar pelo Direito?

Benicio—

A minha trajetória em particular se iniciou na área das ciências contábeis. Anos após a formatura e em atuação constante com empresas em crise financeira me levou a conhecer o judiciário por causa da atuação como perito.

Depois disso, foi questão de tempo ter para pegar gosto com a área jurídica no qual até hoje tenho desenvolvido trabalhos em conjunto com as outras áreas de formação.

15) Destaque 3 habilidades que você considera essenciais para alguém mandar bem em qualquer área do Direito

Benicio—

Listaria as seguintes: proatividade, sede de conhecimento e desenvoltura em formar contatos pessoais e de negócio.

16) Se você tivesse que dar um conselho para quem está pensando em seguir carreira no Direito, qual seria?

Benicio—

Se esforce, não olhe para o lado nem para trás. Siga em frente perseverante e tenha metas contínuas a alcançar.