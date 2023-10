Aumenta 28% roubos e furtos na Capital e região metropolitana

Sandero entra para o top 10 dos mais roubados e furtados Os roubos e furtos dispararam 28% na Capital e Região Metropolitana, sendo que a Capital predomina a elevação de ocorrências com 61% – comparando com toda a região metropolitana de SP. O levantamento é da empresa de rastreamento veicular Ituran, autotech israelense líder global em monitoramento veicular, com dados da Secretaria da Segurança Pública do Governo de São Paulo. O VW Gol sofreu um aumento de 20% (de 2.111 ocorrências para 2.541), GM Onix se manteve na mesma média (de 2.393 para 2389), Fiat Uno aumento de 23% (de 1.891 para 2.331), GM Corsa aumento de 37% (de 1.534 para 2.098), Hyundai HB20 aumento de 28% (de 1.602 para 2.056), Ford Ka aumento de 18% (de 1.684 para 1.982), Fiat Palio aumento de 28% (de 1.366 para 1.754), Fiat Argo aumento de 91% (de 819 para 1.562), VW Fox queda de 11% (de 1.380 para 1.225) e Renault Sandero aumento de 75% (de 577 para 1.010). O coordenador de operações da Ituran Brasil, Fernando Correia, explica que o Sandero, antes em 15º colocado em 2022, entrou para os modelos Top 10 em 2023 dos mais roubados e furtados. Os veículos acima de 5 anos, segundo o especialista, predominam nas ocorrências com mais de 30 mil ocorrências. Nos modelos Top 10 predomina com 86% furto e 13,37% de roubo. Na Capital, o bairro preferido é o Tatuapé, Ipiranga, Vila Matilde, Itaquera e Vila Prudente. Nas demais regiões da região metropolitana de SP, Santo André, Guarulhos e Osasco vem logo na sequência da Capital, onde o furto também é predominante com 85,69% de furto. Modelos mais roubados e furtados: Sobre a Ituran Brasil A Ituran é uma multinacional israelense que atua no Brasil e em outros países, como Israel, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colômbia, México e Equador, oferecendo produtos contra roubo e furto de veículos, gestão de frotas com telemetria avançada, tecnologia de compartilhamento veicular e soluções com foco no mercado de locação e veículos por assinatura. São mais de 3.000 funcionários e mais de 2 milhões de clientes pelo mundo. A empresa já está no Brasil há mais de 23 anos e apresenta resultados significativos, baseados em índices imbatíveis de eficiência. Desde então, cresce continuamente, com mais de 700 mil clientes apenas no Brasil, tendo já recuperado mais de 110 mil veículos, o equivalente a um patrimônio superior a R$ 5 bilhões.