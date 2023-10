19:33:23. Semana Clube Super Mulheres em Ação, Marcou Presença na Universidade USJT

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Desta vez elas arrasaram no Palco da USJT

Guarulhos

Na proposta de unir Mulheres, levar conhecimento e mostrar que unidas chegamos mais longe, que em 11 de março de 2023 foi criado o Clube Super Mulheres em Ação.

Idealizado por Eliana Petraglia e onde mais 03 mulheres acreditaram junto com ela neste projeto. E Hoje na Direção estão, Tatiane Martinez, Shirley Vasconcelos e Karen Vasconcelos.

Para melhor apoio, organização e não haver conflitos na repetição do mesmo segmento, fomos divididas em 3 Polos, onde cada um está com uma Líder.

O Polo 1, chamado de Imperatrizes, tem à frente Roberta Zago. O Polo 2 , chamado de Invictas, tem à frente a Dra. Monica Santos e o Polo 3 a qual faço parte, somos as Admiráveis e temos como Líder Thalita Mello.

O intuito deste Movimento SMA, é o de proporcionar a cada membro o maior conhecimento possível, conexões, parcerias, apoio e negócios.

Fomos presenteadas com uma Parceria incrível com o Instituto WIN, onde recebemos treinamentos, imersões, como desenvolver nossas habilidades, conhecimentos de estratégias, direcionar objetivos tangíveis, e ontem 18 de outubro, estivemos na Faculdade São Judas, recebendo um treinamento riquíssimo com José Carlos Boito.

Sou grata por cada encontro, cada treinamento, cada momento com estas Mulheres, pois tenho compartilhado este crescimento e evolução em cada uma de nós, provando assim que: Reunir-se é um começo, permanecer juntas será um progresso, mas se continuarmos juntas com certeza será um Sucesso.

Sou Mhel Lancerotti, Jornalista, Apresentadora de TV, Modelo Publicidade, Social Influencer e UGC Creator.