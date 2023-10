Brasil terá premiação inédita em cidades inteligentes

Segundo maior evento mundial de cidades inteligentes, o Smart City Expo Curitiba (SCECWB) está lançando a premiação inédita Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, para reconhecer e valorizar o trabalho das cidades que estão implementando projetos sustentáveis e inovadores no Brasil. O evento seguirá o modelo do World Smart Cities Awards promovido pela Fira Barcelona com o suporte do iCities – The Smart Cities Hub.

A premiação é destinada para municípios, instituições e empresas públicas e privadas que tenham implementado projetos no Brasil: cidades, empresas, empreendedores, startups, centros de inovação, centros de pesquisa, universidades, representantes da sociedade civil organizada, organizações não governamentais, cooperativas, empresas e consórcios público-privados e ativistas sociais com ideias inovadoras (como pesquisas, análises, estudos, visões e soluções) para o gerenciamento e desenvolvimento de cidades.

As categorias são: Smart City Award (Prêmio Cidade Inteligente), Digital Transformation & Innovation (Inovação e Transformação Digital), Urban Mobility (Mobilidade Urbana), Sustainable City (Cidade Sustentável) e Equitable Society (Equidade Social).

“O Smart City Expo Curitiba tem prosperado a cada ano. Nessa jornada desde 2018, buscamos incessantemente impactar positivamente nossas cidades e a qualidade de vida dos mais de 214 milhões de brasileiros. Para isso, faremos pela primeira vez a edição brasileira do maior prêmio de cidades inteligentes do mundo. Todos podem participar, tanto na esfera pública, quanto na iniciativa privada, para que possamos divulgar e reconhecer o que há de melhor em cidades inteligentes no Brasil”, convida Beto Marcelino, sócio fundador do iCities e embaixador da Fira Barcelona no Brasil.

“Ao longo dos anos, já levamos mais de 25 cidades para concorrer aos prêmios internacionais do Smart City Expo World Congress, inserindo o Brasil no cenário global das cidades inteligentes. Agora é a hora de demonstrar que temos muito mais a oferecer”, reforça.

As candidaturas deverão ser submetidas até 13 de dezembro. Será feita uma pré-seleção de três finalistas por categoria do prêmio. Os candidatos finalistas pré-selecionados de todas as categorias serão informados a partir de 1º de fevereiro de 2024. No dia 21 de março, durante o Smart City Expo Curitiba, haverá a cerimônia de entrega do Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, em que os vencedores serão anunciados.

Os finalistas selecionados em cada categoria do prêmio serão convocados a participar da cerimônia. Por motivos de organização, todos os candidatos finalistas pré-selecionados devem confirmar a sua participação e presença na Cerimônia de Premiação até 23 de fevereiro de 2024. Acompanhe as novidades sobre o prêmio pelo site. Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para [email protected] ou (+34) 934 097 478.

R$ 150 milhões em negócios

Iniciado em 2011 pela Fira Barcelona, o Smart City Expo World Congress se tornou o evento de referência mundial em cidades inteligentes. Diante desse sucesso, diversas cidades pelo mundo demonstraram interesse em organizar um spin-off do evento. Foi quando surgiram as edições do SCE Abroad, que hoje estão presentes em quatro continentes.

A maior de todas as edições do evento organizadas no exterior é a Smart City Expo Curitiba (SCECWB), que irá para a sua 5ª edição em Curitiba (PR), nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024, com o tema “Reinventing Cities for All” (Reinventando as cidades para todos).

Com público recorde de 15 mil pessoas, a quarta edição do Smart City Expo Curitiba, em março de 2023, reuniu representantes de 450 prefeituras, 26 estados mais o Distrito Federal, 180 palestrantes de 45 países e 65 expositores de produtos, serviços e soluções. O potencial de novos negócios gerados nos três dias do SCECWB 2023 foi de R$150 milhões. O valor é quase quatro vezes maior do que o registrado na edição de 2022, quando alcançou R$40 milhões.

SERVIÇO:

Smart City Expo Curitiba

Data: 20, 21 e 22 de março de 2024

Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigüi – Curitiba)

Instagram: Smart City Expo Curitiba

Sobre o iCities

O iCities – The Smart Cities Hub é um hub de negócios em cidades inteligentes. Fundada de forma pioneira em 2011, a empresa fomenta o ecossistema de smart cities pelo Brasil, conectando profissionais, empresas e poder público, promovendo a abertura de novos negócios e desenvolvendo projetos especiais. Também atua na capacitação de profissionais e gestores na área de cidades inteligentes. Além disso, o iCities é representante exclusivo da Fira Barcelona no Brasil e organiza o Smart City Expo Curitiba, maior evento brasileiro sobre soluções inteligentes para cidades.