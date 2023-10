Secretaria da Justiça e Cidadania discutirá direitos humanos, governança e gestão de políticas para jovens

A programação conta com a realização de 20 Grupos Temáticos (GTs) com os gestores estaduais, que ocorrem simultaneamente. Nesta edição, de forma inédita, a edição terá o grupo de trabalho específico para tratar do assunto juventude. A secretaria da Justiça e Cidadania do São Paulo atuará em dois dos GTs na edição paulista do Cosud – Direitos Humanos e Juventude, sendo no primeiro em conexão com as secretarias de Desenvolvimento Social e da Pessoa com Deficiência.