Quem é Ranyery Professor Universitário da (USJT) ?

Ranyery Segui nasceu em 02/09/1981 no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro. Filho de Ronaldo e Nadia, teve uma infância simples e muito feliz, recebendo de seus pais o mais importante presente de todos, os valores familiares que estruturaram seu caráter.

Aos 03 anos, Ranyery se fixou em Guarulhos, após seu pai ser transferido por motivos de trabalho, residindo aqui até hoje, tendo em seu coração um lugar especial para nossa cidade.

Sempre muito focado no estudo, ingressou no curso superior de Propaganda e Marketing, conseguindo uma vaga de estagiário como propagandista médico em um laboratório farmacêutico, profissão que seu pai exercia, sendo seu exemplo. Sua mãe, advogada, era sua outra inspiração, compartilhando seus conhecimentos de vida para seguir firme em seu propósito.

Logo após terminar a graduação, Ranyery ingressou no curso de pós-graduação em Marketing Internacional, se especializando em Planejamento Estratégico e Liderança. Nessa mesma época, com 21 anos, já era professor do Centro de Educação Profissional e Tecnológica de Guarulhos.

Ao ingressar na instituição já recebeu uma missão, liderar um grupo de alunos em um concurso Nacional de Projetos, promovido pelo Ministério da Educação e pelo SEBRAE, com um detalhe, só restava uma semana para a entrega final. Como é de sua personalidade, o Professor Ranyery aceitou a missão prontamente e liderou um grupo com 05 alunos de diferentes cursos.

“Eu nunca me coloquei na posição de professor. Eu era parceiro e propus ao grupo trabalhar como uma empresa. Após identificar a aptidão de cada um, construímos um grupo forte de trabalho. Os alunos precisavam se doar ao máximo e eu precisava dar o exemplo. Estava sempre ao lado deles e participei de todo o processo, desde o planejamento até a digitação do trabalho final. Lembro que fazia paralelos com os alunos, justamente para incentivar ainda mais o processo criativo.

O aluno que trabalhava com a parte visual era nosso de “Hans Donner”, o responsável da publicidade era o “Washington Olivetto”, e assim por diante. Isso me fez focar na importância de desenvolver os talentos do grupo e mostrar a eles o quanto confiava em cada um. Éramos os melhores e com certeza aquele trabalho seria premiado. A todo momento eu comentava que iríamos fazer história e pedi para eles imaginarem a cena da vitória em detalhes. Não tinha como dar errado!”

Após a primeira seletiva o grupo foi selecionado entre os 30 melhores do país, mas esse grupo não parou por aí. Na segunda fase, foram escolhidos entre os 05 melhores projetos do país, sendo premiados em Brasília pelo Ministro da Educação.

“Lembro que quando subimos no palco o Ministro me perguntou onde estava o professor e eu me apresentei.

Ele ficou me olhando e disse que imaginava o professor Ranyery um senhor de barba branca, ainda mais pelo tema do trabalho, abordando a saúde da Terceira Idade com uma academia específica focada para esse público (Academia Corpo & Alma).”

Ali Ranyery teve a certeza que deveria impactar a vida de mais pessoas e sua capacidade deveria ser expandida. Após muitos projetos realizados, ele aceitou o desafio de ingressar no Mestrado em Gestão em Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas/SP, se especializando em um novo segmento de atuação, a Gestão Pública.

Atualmente trabalha no desenvolvimento de novos negócios para o SEBRAE, é Professor Universitário da São Judas, orientador e avaliador de TCC da USP / Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e desenvolve projetos de Políticas Públicas focados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, algo que o orgulha demais.

“O trabalho desenvolvendo Políticas Públicas baseadas nos ODS me mostra que segui o caminho correto. Quando apresentava projetos para algum político sobre o tema, muitas vezes era ridicularizado como algo que nunca seria viável para nossa realidade.

Hoje, com a difusão do tema, sou procurado como especialista na área para dar palestras e treinamentos sobre o assunto, demonstrando que esse assunto já é um pilar de sustentação não só da Gestão Pública, mas também para a Área Privada.”

“Desde o ano passado também compartilho os conhecimentos sobre o tema dentro da Universidade com meus alunos, fazendo com que o trabalho final seja baseado no desenvolvimento de ideias para as demandas existentes de nossa realidade, utilizando os conceitos aprendidos em sala de aula para ampliar ainda mais esse potencial.

Esses trabalhos não ficam dentro de sala de aula, eles serão utilizados para programas de governo e serão implementados. Esse é o verdadeiro diferencial: a aplicabilidade do conceito na prática, e por isso os grupos se dedicam tanto”.

Ranyery sempre pensou “fora da caixinha” justamente pela experiência da visão 360 com a Gestão Privada, Pública e Acadêmica, tendo como principal objetivo fazer a diferença na vida das pessoas.

“Acredito que atualmente existe uma carência de exemplos e isso está destruindo cada vez mais as gerações. Vivemos em um mundo de insegurança e falta de perspectiva. Por isso é urgente a formação de novos e jovens líderes, que terão a responsabilidade de reestruturar uma nova realidade. Finalizo com as belas palavras da maravilhosa poetisa Cora Coralina: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. Esse é nosso verdadeiro legado no mundo.”