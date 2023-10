09:11:44 FMI e Banco Mundial ‘impotentes’ diante do choque da guerra Israel-Gaza à medida que as reformas avançam

MARRAKESH, Marrocos (Reuters) – A paralisia dos líderes financeiros globais em lidar com as consequências do ataque do Hamas e a resposta de Israel na semana passada expuseram profundas divisões geopolíticas que dificultam o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, mesmo quando avançavam novos planos de financiamento destinados a aliviar choques económicos mais frequentes.

O Hamas lançou o seu ataque sem precedentes a Israel em 7 de Outubro, no momento em que os principais responsáveis ​​financeiros chegavam a Marrocos para as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, subvertendo o guião cuidadosamente elaborado da reunião, que apelava a novos recursos e medidas para relançar o enfraquecido crescimento global.

A Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva, não mencionou o novo conflito nos eventos de abertura. Mais tarde, à medida que os ataques retaliatórios de Israel aumentavam, ela lutou para resolver o problema, inicialmente descrevendo-o como uma tragédia humana, mas como uma vaga fonte de incerteza económica.

Nas conversas privadas nas reuniões, as implicações do conflito Israel-Gaza estavam no centro das atenções, desde uma nova crise de refugiados aos impactos comerciais e à ameaça de combates no Líbano e na Cisjordânia, disseram à Reuters participantes de grupos financeiros a organizações sem fins lucrativos.

“Diante de um grande choque global como este, criado pelo homem, que não é um choque climático, estas instituições são impotentes para fazer qualquer coisa a respeito, e é por isso que nem sequer falam sobre isso”, disse Rachel Nadelman, professora sénior. pesquisador do Accountability Research Center da American University, que participou das reuniões da sociedade civil e de eventos oficiais.

A incapacidade de responder estendeu-se às declarações do presidente emitidas pelo Grupo das 20 principais economias e pelos comités directores do FMI e do Banco Mundial , que não mencionaram o conflito.

Estes órgãos foram novamente incapazes de emitir comunicados conjuntos, reflectindo o aprofundamento das tensões geopolíticas, mais recentemente devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas também disputas entre os Estados Unidos e a China, que há muito discutem sobre a linguagem dos comunicados.

Um funcionário do G20 disse que esse órgão está dilacerado há dois anos pela guerra na Ucrânia, e um comunicado só foi possível após uma reunião do presidente dos EUA, Joe Biden, e do presidente da China, Xi Jinping, em Bali, no ano passado.

“O conflito israelo-palestiniano é ainda mais controverso – é quase impossível chegar a um consenso”, disse o responsável.

REALIZAÇÕES OCULTADAS

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, reconheceu no domingo que o conflito Israel-Gaza, juntamente com a guerra na Ucrânia e os combates em África, estavam a “lançar longas sombras” sobre as realizações da reunião e a aumentar os desafios económicos.

“Sabe, sem paz, é difícil para as pessoas obterem estabilidade, crescimento, cuidarem dos seus filhos, conseguirem emprego”, disse ele.

O órgão dirigente do Banco Mundial aprovou uma nova declaração de visão “para criar um mundo livre de pobreza num planeta habitável” para incorporar a sua nova missão de combater as alterações climáticas, pandemias e estados frágeis, juntamente com novas medidas para expandir os empréstimos.

O comité directivo do FMI concordou em aumentar o financiamento por quotas até ao final do ano, deixando a porta aberta para o fazer sem ajustar a sua estrutura accionista para dar mais votos à China, ao mesmo tempo que foi cumprida uma meta de angariação de fundos de 3 mil milhões de dólares para o seu fundo fiduciário para os países pobres.

Mas os conflitos continuam a ser o maior desafio para a economia global, disse Josh Lipsky, antigo funcionário do FMI que dirige o Centro de GeoEconomia do Atlantic Council.

“Se estas instituições quiserem ser legítimas e adequadas à sua finalidade na próxima década, terão de responder às crises geopolíticas quase em tempo real”, disse ele à Reuters.

“Os choques geopolíticos são choques económicos agora e os choques económicos são choques geopolíticos – e eles estão a tentar separar os dois.”

Reportagem de Andrea Shalal e David Lawder; edição de Giles Elgood