Ver a alegria no rosto das crianças é revigorante, diz Jesus na Festa do dia das crianças

18:06:21

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Todo o evento foi montado para proporcionar o melhor entretenimento para os nossos pequenos, porque eles merecem tudo de melhor. Conversei com diversos papais e mamães que estavam igualmente felizes por ver seus tesouros curtindo um dia lindo!

Palavras do Vice Prefeito Jesus .

Saiba mais

Durante o período de licença, entre esta segunda do atual prefeito Guti, o vice-prefeito Professor Jesus disse a administração do município. A missão não tem qualquer custo para a Prefeitura.

“É sempre uma honra assumir a Prefeitura de Guarulhos, ainda que por um curto período. Minha trajetória e equipe demonstram qualificação e capacidade de governar essa locomotiva chamada Guarulhos. Estou feliz por mais uma vez, representar o cidadão Guarulhense no principal cargo municipal. Estarei ainda mais próximo da população, para ouvir as demandas e, dentro do possível, resolvê-las” disse Jesus.

Foto Jesus assumindo o Governo.