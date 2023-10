11:27:26 Putin alerta Israel que ataque terrestre a Gaza seria inaceitável

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu nesta sexta-feira o fim do derramamento de sangue no Oriente Médio e alertou Israel que uma ofensiva terrestre em Gaza levaria a um número “absolutamente inaceitável” de vítimas civis.

Os militares de Israel pediram na sexta-feira que todos os civis da Cidade de Gaza, mais de 1 milhão de pessoas, se mudassem para o sul dentro de 24 horas, enquanto acumulavam tanques para uma esperada invasão terrestre em resposta a um ataque devastador do grupo militante Hamas.

Putin disse que Israel foi submetido a “um ataque sem precedentes na sua crueldade” e tem direito à proteção, mas que o derramamento de sangue deve cessar, alertando que um ataque terrestre levaria a “sérias consequências para todos os lados”.

“E o mais importante, as baixas civis serão absolutamente inaceitáveis. Agora o principal é parar o derramamento de sangue”, disse Putin numa cimeira no Quirguistão com outras ex-repúblicas da União Soviética.

“A Rússia está pronta para coordenar com todos os parceiros de mentalidade construtiva”, disse Putin, acrescentando que a chave para resolver o conflito israelo-palestiniano era a criação de um Estado palestiniano independente com Jerusalém Oriental como capital.

A Rússia, que tem relações com Israel, os palestinianos e grupos como o Hamas e o Hezbollah, o Irão e as principais potências árabes, culpou repetidamente os Estados Unidos por ignorarem o destino dos palestinianos e, assim, semearem o caos no Médio Oriente.

“A grande tragédia que os israelitas e os palestinianos estão actualmente a viver é o resultado directo da política falhada dos Estados Unidos no Médio Oriente”, disse Putin.

“Os americanos, com o apoio dos seus satélites europeus, tentaram monopolizar” o processo de paz no Médio Oriente, disse Putin.

A Rússia construiu relações muito mais estreitas com Israel após o colapso da União Soviética em 1991 e Israel foi cauteloso ao criticar abertamente Moscovo pela invasão da Ucrânia em 2022, que deixou centenas de milhares de pessoas mortas ou feridas.

Desde o devastador ataque do Hamas a Israel, em 7 de Outubro, tanto Kiev como Moscovo têm procurado comparar os acontecimentos no Médio Oriente com a guerra na Ucrânia. Kiev comparou Moscovo ao Hamas, enquanto a Rússia afirmou que o Ocidente ignorou o destino dos palestinianos enquanto apoiava Israel.

“Mais de um milhão de pessoas de Gaza devem evacuar urgentemente… a pedido do exército israelita. No entanto, todos os ‘parceiros ocidentais’ estão vergonhosamente silenciosos”, disse o ex-presidente russo Dmitry Medvedev.

“Eu me pergunto qual seria a reação deles a uma exigência semelhante ao regime de Kiev para evacuar uma de (suas) principais cidades?”

Escrito por Guy Faulconbridge; edição por Mark Heinrich