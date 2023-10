11:35:06. Países pedem a Israel que adie o ataque a Gaza com civis na linha de fogo

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Países pediram a Israel nesta sexta-feira que adie os planos de um ataque total ao norte de Gaza, onde mais de um milhão de civis desafiaram em grande parte sua ordem de evacuação antes que fosse perseguido. Militantes do Hamas que massacraram israelenses há uma semana.

O Hamas, que controla o densamente povoado território palestino, prometeu lutar até a última gota de sangue e disse aos residentes que permanecessem onde estavam depois que Israel disse que deveriam se mudar para o sul dentro de 24 horas.

Embora alguns tenham atendido ao chamado para partir, na tarde de sexta-feira havia poucos sinais de um êxodo em massa.

“É melhor morrer do que partir”, disse Mohammad, 20 anos, na rua em frente a um edifício reduzido a escombros durante um ataque aéreo israelita há dois dias, perto do centro de Gaza.

“Nasci aqui e vou morrer aqui, partir é um estigma.”

Com o corte do fornecimento de energia e a falta de comida e água no enclave palestino, após uma semana de ataques aéreos retaliatórios e um bloqueio israelense total, a ONU disse que os civis de Gaza estavam em uma situação impossível.

“O laço em torno da população civil em Gaza está a apertar. Como é que 1,1 milhões de pessoas poderão atravessar uma zona de guerra densamente povoada em menos de 24 horas?” O chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, escreveu nas redes sociais.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que uma evacuação tão grande era uma ” ordem difícil “, mas que Washington não duvidaria da decisão do seu aliado de dizer aos civis para saírem do caminho.

“Entendemos o que eles estão tentando fazer e por que estão tentando fazer isso – tentar isolar a população civil do Hamas, que é o seu verdadeiro alvo”, disse ele na MSNBC.

A metade norte da Faixa de Gaza inclui o maior assentamento do enclave, a Cidade de Gaza. A ONU disse ter sido informada de que Israel queria que toda a população se deslocasse pelas zonas húmidas que cortam o enclave.

“Civis da Cidade de Gaza, evacuem para o sul para sua própria segurança e a segurança de suas famílias e distanciem-se dos terroristas do Hamas que os usam como escudos humanos”, disseram os militares israelenses, acusando o Hamas de se esconder dentro e sob edifícios civis.

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana que é rival do Hamas, disse ao Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na Jordânia, que a deslocação forçada de palestinianos em Gaza constituiria uma repetição de 1948, quando centenas de milhares de palestinianos fugiram ou foram expulsos de Gaza. o que é hoje Israel. A maioria dos habitantes de Gaza são descendentes desses refugiados.

Abbas pediu que a ajuda fosse autorizada a entrar em Gaza imediatamente. Israel disse que não levantará o bloqueio até que dezenas de reféns capturados pelo Hamas sejam libertados.

Blinken e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discutiram o fornecimento de zonas seguras em Gaza “onde os civis pudessem se mudar para ficarem protegidos das operações de segurança legítimas de Israel”, disse um funcionário do Departamento de Estado dos EUA a repórteres.

‘EU PROMETO QUE VAMOS GANHAR’

Israel já respondeu com os ataques aéreos mais intensos do seu conflito de 75 anos com os palestinianos. As autoridades de Gaza dizem que 1.799 pessoas foram mortas.

Os militares israelenses não especificaram que tipo de operação estão planejando a seguir, mas prometeram operar “de forma significativa” nos próximos dias.

“Estamos lutando pela nossa casa. Estamos lutando pelo nosso futuro”, disse o ministro da Defesa, Yoav Gallant. “O caminho será longo, mas no final das contas prometo que venceremos.”

Israel diz que o terrível ataque aos seus civis significa que deve aniquilar o grupo militante e que outros devem sair do caminho. Túneis do Hamas, complexos militares, residências de agentes seniores e armazéns de armazenamento estavam entre os 750 alvos militares atingidos durante a noite, disse.

O braço militar do Hamas disse que os últimos ataques aéreos mataram 13 dos prisioneiros que trouxe de Israel e que disparou 150 foguetes contra Israel em resposta.

As Nações Unidas disseram que o apelo de Israel à saída dos civis de Gaza não poderia acontecer “sem consequências humanitárias devastadoras”, provocando uma repreensão de Israel, que disse que deveria condenar o Hamas e apoiar o direito de Israel à autodefesa.

Uma invasão terrestre da estreita e densamente povoada Faixa de Gaza, onde vivem 2,3 milhões de pessoas, representa um sério risco, com o Hamas a ameaçar matar os seus reféns.

Horas depois da chamada de evacuação israelita, havia poucos sinais de que as pessoas estavam a deixar a Cidade de Gaza, onde dezenas se reuniram no Hospital al-Shifa, prometendo permanecer onde estavam.

Palestinos nas áreas sul e central do enclave, para onde se esperava que as pessoas fugissem, disseram que ataques aéreos ocorreram durante a noite, com partes centrais também atingidas na manhã de sexta-feira. “Nenhum lugar é seguro em toda a Faixa de Gaza”, afirmou a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino.

O escritório humanitário da ONU (OCHA) disse que mais de 400 mil pessoas já ficaram desabrigadas em Gaza e 23 trabalhadores humanitários foram mortos. “O deslocamento em massa continua”, disse.

A agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) disse que transferiu o seu centro de operações central e pessoal internacional para o sul de Gaza e instou Israel a poupar os seus abrigos.

‘ELES TAMBÉM SÃO VÍTIMAS’

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, Kirby, disse que as autoridades dos EUA estão trabalhando com Israel e o Egito, que também tem fronteira com Gaza, na passagem segura para civis.

“Obviamente, não queremos ver nenhum civil ferido”, disse ele à CNN. “Esse povo palestino também é vítima. Eles não pediram isso. Eles não convidaram o Hamas e disseram, você sabe, ‘Vá atacar Israel’.”

O secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse durante uma viagem a Tel Aviv que a ajuda militar estava a fluir para Israel, mas que este era o momento de determinação e não de vingança .

Na sexta-feira, Blinken encontrou-se com o rei Abdullah da Jordânia, bem como com Abbas, cuja Autoridade Palestina exerce um autogoverno limitado na Cisjordânia ocupada por Israel, mas perdeu o controle de Gaza para o Hamas em 2007. Blinken também deve visitar o Catar, a Arábia Saudita, o Egito e os Emirados Árabes Unidos – alguns com influência no Hamas.

O Irão alertou para uma resposta dos seus aliados, que incluem o Hamas e o poderoso movimento Hezbollah no Líbano. Os militares israelenses disseram que homens armados estavam se infiltrando na fronteira libanesa.

O ministro das Relações Exteriores do Irã encontrou-se com o chefe do Hezbollah, Hassan Nassrallah, no Líbano.

“A continuação dos crimes de guerra contra a Palestina e Gaza receberá uma resposta do resto do eixo”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirabdollahian.

Os judeus de outros países falaram do medo de ataques. Em Paris, a polícia usou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar uma manifestação proibida em apoio aos palestinianos. Algumas escolas judaicas em Amsterdã e Londres foram fechadas temporariamente devido a questões de segurança. A polícia de Nova Iorque e Los Angeles intensificou a sua presença em torno de sinagogas e centros comunitários judaicos.

Reportagem de Henriette Chacar, Dedi Hayun, Maayan Lubell, Emily Rose, James Mackenzie em Jerusalém, Michelle Nichols em Nova York, Emma Farge em Genebra, Jeff Mason em Washington, Humeyra Pamuk em Tel Aviv, Steve Gorman e Dan Whitcomb em Los Angeles e Emma Farge em Genebra; Escrita por Michael Martina, Michael Perry, Michael Georgy e Philippa Fletcher; Edição de Howard Goller, Diane Craft, Lincoln Feast, Nick Macfie, Peter Graff