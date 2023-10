O que saber sobre o eclipse solar do ‘anel de fogo’ de sábado

POR QUE PARECE UM ANEL DE FOGO?

Como a lua está mais longe da Terra do que o normal durante um eclipse solar anular, a lua não obscurecerá completamente o sol, parecendo um disco escuro sobreposto ao topo da face maior e brilhante do sol no céu. Como resultado, o eclipse parecerá momentaneamente um anel de fogo circundando o disco escuro da lua. Um eclipse solar total está previsto para ocorrer em 8 de abril de 2024 , passando pelo México, Estados Unidos e Canadá.

ONDE SERÁ VISÍVEL E QUAL O SEU CAMINHO?

De acordo com a agência espacial norte-americana NASA, o caminho nos Estados Unidos onde ocorrerá o obscurecimento máximo do Sol no sábado passa por partes de vários estados a partir das 9h13 PDT (12h13 EDT/1613 GMT) em Oregon , depois Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Texas. O caminho atravessa partes do México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicarágua, Panamá, Colômbia e Brasil antes de terminar ao pôr do sol no Oceano Atlântico. Pessoas em áreas muito maiores da América do Norte, América Central e América do Sul poderão ver menos escurecimento do sol – ainda uma visão impressionante.

QUAL O TAMANHO DA TERRA, DA LUA E DO SOL?

A lua quase cobrirá a face do sol, visível da Terra, apenas porque a lua – na verdade, muito menor que o sol – está muito mais próxima do nosso planeta. O diâmetro da lua é de 2.159 milhas (3.476 km), em comparação com o diâmetro do Sol de cerca de 865.000 milhas (1,4 milhão de km) e o diâmetro da Terra de 7.918 milhas (12.742 km).

QUAL É A MANEIRA MAIS SEGURA DE ASSISTIR A UM ECLIPSE?

Especialistas alertam que não é seguro olhar diretamente para o sol brilhante sem usar proteção ocular especializada projetada para visualização solar, arriscando lesões oculares. Como o Sol nunca é totalmente bloqueado pela Lua em um eclipse solar anular, nunca é seguro olhar diretamente para ele sem essa proteção ocular. Observá-lo através de lentes de câmera, binóculos ou telescópio sem usar um filtro solar especial pode causar lesões oculares graves, de acordo com esses especialistas. Eles aconselham o uso de óculos de visualização solar seguros ou um visualizador solar portátil seguro em todos os momentos durante um eclipse solar anular, observando que óculos de sol comuns não são seguros para observar o sol.

COMO OS ECLIPSES SOLARES DIFEREM DOS ECLIPSES LUNARES?

Os eclipses lunares ocorrem quando a Terra está posicionada entre a Lua e o Sol e a sombra do nosso planeta é projetada sobre a superfície lunar. Isso deixa a Lua com uma aparência escura da Terra, às vezes com uma cor avermelhada. Os eclipses lunares são visíveis de metade da Terra, uma área muito mais ampla do que os eclipses solares.