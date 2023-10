11:51:22

Hezbollah diz que apelos para que não intervenha na guerra “não terão efeito”

O vice-chefe do Hezbollah, Naim Qassem, disse nesta sexta-feira que o grupo não se deixará influenciar por apelos para que fique à margem do conflito em curso entre Israel e o Hamas, dizendo que o partido está “totalmente pronto” para contribuir para a luta.

“Os apelos nos bastidores feitos por grandes potências, países árabes, enviados das Nações Unidas, directa e indirectamente dizendo-nos para não interferirmos, não terão qualquer efeito”, disse ele aos apoiantes reunidos no subúrbio do sul de Beirute para um comício.

“O Hezbollah conhece perfeitamente os seus deveres. Estamos preparados e prontos, totalmente prontos”, disse Qassem.

O grupo já entrou em confronto com Israel através da fronteira libanesa várias vezes na semana passada, nos confrontos mais mortíferos desde que travaram uma guerra de um mês em 2006.

O lançamento de foguetes e bombardeios transfronteiriços seguiu-se ao ataque da facção palestina Hamas contra cidades israelenses e ao bombardeio retaliatório de Israel na Faixa de Gaza.

Mas fontes dizem que o Hezbollah concebeu as suas ações até agora para serem de âmbito limitado , evitando uma grande repercussão no Líbano e mantendo as forças israelitas ocupadas.

“A pergunta que todos esperam é: o que o Hezbollah fará e qual será a sua contribuição?” disse Qassem. “Contribuiremos para o confronto dentro do nosso plano… quando chegar a hora de qualquer ação, nós a executaremos.”