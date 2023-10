16:53:06 Boxe de Guarulhos conquista 10 medalhas nos Jogos Abertos do Interior

A equipe guarulhense de boxe, representada pelo Coliseu Boxe Center, encerrou sua participação nos Jogos Abertos do Interior nesta terça-feira (10) conquistando dez medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e seis de bronze. A competição aconteceu no Ginásio Pinheirinho, em São José do Rio Preto.

Pela categoria juvenil feminino 52kg, Vitoria Lawanne ficou com o bronze. Já pelo juvenil masculino foram cinco conquistas: Ykaro Pablo, nos 51kg, ficou com o bronze; Mateus Rocha, nos 60kg, garantiu medalha de prata; Antony Josué, nos 63,5kg, garantiu o bronze; Brenno Dionísio, nos 92kg, sagrou-se campeão e Ayan Ramos, nos +92 kg, ficou com o bronze.

Pela categoria elite masculino, Ederson Oliveira conquistou a prata nos 51kg; Deivid Barreto, nos 67kg, e Felipe Rogério, nos 71kg, ficaram coma medalha de bronze. A pugilista Radija Silva garantiu a prata nos 52kg, elite feminino.

Após a competição, Jeferson Furtado, técnico da equipe fez um balanço da participação dos atletas nos Jogos. “Essa competição foi boa, nos preparamos, queríamos ter feito muito mais ainda, porém, tivemos destaques como a Radija, por exemplo, que fez um ótimo campeonato e o Brenno que foi medalhista de ouro”, disse.

As competições do 85° Jogos Abertos do Interior seguem até este sábado (14) e Guarulhos ainda disputará medalhas na ginástica artística.