O porta-voz militar israelense, contra-almirante Daniel Hagari, disse que tropas apoiadas por tanques organizaram ataques para atacar tripulações de foguetes palestinos e buscar informações sobre a localização de reféns, o primeiro relato oficial de tropas terrestres em Gaza desde o início da crise.

‘Apenas o começo’, diz Netanyahu enquanto Israel faz os primeiros ataques a Gaza

“Estamos atacando os nossos inimigos com uma força sem precedentes”, disse Netanyahu numa breve declaração que, invulgarmente, foi transmitida pela televisão após o início do sábado judaico. “Enfatizo que este é apenas o começo.”

Vários milhares de residentes de Gaza optaram por estradas que saíam da parte norte da Faixa de Gaza, mas foi impossível avaliar o seu número. Muitos outros disseram que não iriam embora.

“É melhor morrer do que partir”, disse Mohammad, 20 anos, na rua em frente a um edifício reduzido a escombros num ataque aéreo israelita anterior perto do centro de Gaza.

As mesquitas transmitem a mensagem: “Segurem-se em suas casas. Mantenham-se em suas terras”.

“Dizemos às pessoas do norte de Gaza e da Cidade de Gaza: permaneçam em suas casas e em seus lugares”, disse Eyad Al-Bozom, porta-voz do Ministério do Interior do Hamas, em entrevista coletiva.

As autoridades de Gaza disseram que 70 pessoas morreram e 200 ficaram feridas quando Israel atingiu carros e caminhões que transportavam pessoas que fugiam do norte da faixa em direção ao sul. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o incidente relatado.

As Nações Unidas e outras organizações alertaram para um desastre se tantas pessoas fossem forçadas a fugir e disseram que o cerco ao enclave deveria ser levantado para permitir a entrada de ajuda.

A situação em Gaza atingiu um “novo nível perigoso”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, na sexta-feira. “Precisamos de acesso humanitário imediato em toda Gaza, para que possamos levar combustível, alimentos e água a todos os necessitados. Até as guerras têm regras”.

Anteriormente, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que seria impossível para os habitantes de Gaza obedecer à ordem de Israel de deixar o norte sem “consequências humanitárias devastadoras”, o que levou a uma repreensão de Israel de que a ONU deveria condenar o Hamas e apoiar o direito de Israel à autodefesa.

“O laço em torno da população civil em Gaza está a apertar. Como é que 1,1 milhões de pessoas poderão atravessar uma zona de guerra densamente povoada em menos de 24 horas?” O chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, escreveu nas redes sociais.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que uma evacuação tão grande era uma ” ordem difícil “, mas que Washington não duvidaria da decisão de Israel de dizer aos civis para saírem.

“Entendemos o que eles estão tentando fazer e por que estão tentando fazer isso – tentar isolar a população civil do Hamas, que é o seu verdadeiro alvo”, disse ele na MSNBC.

Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina que é rival do Hamas, disse ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na Jordânia, que o deslocamento forçado de palestinos em Gaza constituiria uma repetição de 1948, quando centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram expulsos de Gaza. o que é hoje Israel. A maioria dos habitantes de Gaza são descendentes desses refugiados.

Gaza já é um dos lugares mais populosos do planeta e, por enquanto, não há saída. Israel impôs um bloqueio total e o Egipto, que também tem fronteira com o enclave, tem resistido até agora aos apelos para a sua abertura aos residentes em fuga.

‘EU PROMETO QUE VAMOS GANHAR’

O Hamas divulgou um vídeo na sexta-feira que pretende mostrar seus combatentes abraçando um bebê e uma criança pequena em uma das aldeias saqueadas. Israel disse que famílias inteiras foram massacradas.

“Estamos lutando por nossa casa. Estamos lutando por nosso futuro”, disse o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ao se encontrar com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, que veio a Israel um dia após a visita do secretário de Estado, Antony Blinken. “O caminho será longo, mas no final das contas prometo que venceremos.”

Austin disse que a ajuda militar estava fluindo para Israel, mas que este era o momento de determinação e não de vingança .

Na sexta-feira, Blinken viajou para a Jordânia, onde se encontrou com o rei Abdullah e também com Abbas, cuja Autoridade Palestina exerce um autogoverno limitado na Cisjordânia ocupada por Israel, mas perdeu o controle de Gaza para o Hamas em 2007. Mais tarde, Blinken viajou para o Catar, um aliado dos EUA. com influência entre grupos islâmicos.

Na Cisjordânia, manifestantes que apoiavam Gaza travaram tiroteios com as forças de segurança israelitas. Autoridades palestinas disseram que 11 pessoas foram mortas a tiros.

Também tem havido receios de que as hostilidades se espalhem para novas frentes, incluindo a fronteira norte de Israel com o Líbano, onde os confrontos desta semana já foram os mais mortíferos desde 2006.

O cinegrafista de notícias da Reuters, Issam Abdallah, foi morto na sexta-feira enquanto trabalhava no sul do Líbano. A Reuters disse que estava buscando mais informações e trabalhando com as autoridades da região.

Anteriormente, a Reuters informou que um bombardeio israelense atingiu um posto de observação do exército libanês na fronteira. Os militares israelenses disseram que dispararam em resposta a uma suspeita de infiltração armada, que mais tarde disseram ter sido um alarme falso. A mídia estatal libanesa informou que bombas atingiram perto de Alma Al-Shaab e Dhayra, locais de repetidos confrontos na semana passada.

O enviado de Israel à ONU disse que investigaria o que aconteceu na área após a morte do jornalista.

“Tentamos sempre mitigar e evitar vítimas civis. Obviamente, nunca quereríamos bater, matar ou disparar contra qualquer jornalista que esteja a fazer o seu trabalho”, disse Gilad Erdan.