70% das pessoas gastam tudo ou mais do que ganham

Encontrar o equilíbrio no consumo é um desafio que muitos enfrentam, especialmente em um mundo repleto de tentações e oportunidades de gasto. Se você se identifica com a dificuldade em controlar suas emoções na hora das compras e já está cansado de tentar guardar dinheiro sem sucesso, talvez seja hora de aprender a lidar com suas emoções de forma mais eficaz. De acordo com dados do Banco Central e da Febraban, 70% das pessoas gastam todo ou mais do que ganham. Isso é um sinal claro de que muitos não conseguem encontrar o equilíbrio no consumo, o que pode levar a consequências graves para o patrimônio pessoal e o bem-estar financeiro. André Minucci, mentor de empresários, pode fornecer algumas dicas. A primeira é reconhecer e compreender suas emoções antes de sair para fazer compras. “Muitas vezes, gastamos impulsivamente como uma forma de lidar com o estresse, a ansiedade ou até mesmo a felicidade momentânea. Busque formas de entender e controlar suas emoções, por meio de exercícios práticos como: participar de um treinamento de inteligência emocional, procurar livros que falem sobre emoções ou até mesmo escutar programas online de finanças, diz André. Outra sugestão importante é criar um orçamento realista. “Para isso, é fundamental entender sua renda, despesas fixas e metas de economia. O uso de aplicativos de gestão financeira pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo, permitindo que você acompanhe seus gastos e mantenha-se dentro das metas estabelecidas”, complementa. Além disso, é de suma importância buscar conhecimento em finanças pessoais. No Brasil, a falta de educação financeira é um desafio significativo que influencia diretamente nossas decisões de consumo. Portanto, é fundamental adquirir conhecimento sobre investimentos e estratégias para economizar e fazer crescer seu patrimônio. Pesquisas indicam que a maioria dos brasileiros enfrenta dificuldades financeiras. Segundo a fintech Onze, 74% da população brasileira considera o dinheiro como sua maior fonte de angústia. A falta de educação financeira é um fator significativo nesse cenário.