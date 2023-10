12:16:01 IEAB Taboão inaugura a primeira biblioteca Bíblica

A Biblioteca visa levar educação e conhecimento para comunidade e bairros distantes.

À igreja evangélica Avivamento Bíblico taboão Gru. Teve a Honra de inaugurar a primeira biblioteca pr. Cosme Ferreira da Silva. Com a presença do próprio pr. Cosme Ferreira da Silva. Esse evento foi um marco na história da IEAB Taboão Gru . Louvamos a Deus pela vida do pr. Cleber Nunes dirigente local, e pela nossa Escola Bíblico dominical. Na pessoa da superintendente Inês e nosso secretário Anderson.

Seja para estudar, se informar ou apenas por prazer: a prática da leitura aperfeiçoa o vocabulário, o raciocínio e a interpretação. A leitura é de grande importância, pois além de trazer conhecimento também ajuda no aprimoramento da escrita.

O contato com os livros biblicos de grandes intelectuais, ajuda ainda a formular e organizar uma linha de pensamento e torna possível os diferentes pontos de vista de um mesmo assunto, descobrindo um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas.

Palavra do Pastor Titular Cléber

À primeira biblioteca Pr. Cosme Ferreira nasce no coração de Deus e adentra também em meu coração como chamas viva A IEAB Taboão homenageia o pastor pela dedicação e amor ao ministro do ensino. Avivamento Bíblico

Foi um furo de reportagem a Escola bíblica dominical neste domingo afirma Jornalista Robson Silva Moreira

Palavra da Superintendente da EBD

Lê é aprimorar saberes !

Mais um sonho realizado aqui na IEAB-

Taboão . Nossa biblioteca.

Uma igreja sem escola bíblica é uma igreja sem base bíblica Maria Inês Ricci- Superintendente

