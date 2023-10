12:33:56 COMO LIDAR COM CRISE EMPRESARIAL?

O ATUAL PREPARO DOS CONTABILISTAS E DOS ADVOGADOS NO APOIO TÉCNICO A EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Davidson Benicio de Souza

O termo recuperação judicial e crise financeira nunca esteve tão em voga. Diante da insegurança vivida pelas empresas no cenário nacional pós-pandêmico ainda é observável.

Atuando como contador de diversas empresas percebo que o desempenho econômico dos clientes, mesmo que não ameaçados pela insolvência, não corresponde às expectativas dos empresários que nos dias de hoje buscam: desde a manutenção da atividade (com consequente retenção dos clientes atuais) até mesmo implantar medidas de se evitar a perda abrupta de receitas.

Neste sentido, muitos são os desafios encontrados para o gerenciamento dos problemas financeiros de uma empresa, o que exige os esforços de mais de mais uma área do conhecimento, pois sempre haverá a necessidade conjunta de contingenciar as dificuldades operacionais, financeiras e quiçá, de cunho jurídico. As ameaças à sobrevivência e manutenção das atividades são constantes e têm origem tanto em problemas internos quanto internos.

Em minha experiência particular como contador atuante para o judiciário assim como advogado (em processos de recuperação e falência) a recuperação propriamente dita não se resume a apresentação de um plano de pagamentos e submissão de tal proposta ao concurso de credores.

Necessário evidenciar que a crise é passageira. A propósito este é o espírito da lei de recuperação e falências.

O convencimento dos credores passará sempre pela comprovação de que a empresa se manterá viável no futuro e, por óbvio, em plena operação e expansão.

Questões não perceptíveis por advogados, são desenvolvidas por profissionais especializados em turnaround, no qual também me filio dada minha formação e experiência de mais de 20 anos na área contábil e financeira que sempre foi direcionada a atender empreendimentos em dificuldade de caixa e em crise financeira aguda.

Existem ferramentas gerenciais que são capazes de apoiar estratégias tanto do ponto de vista jurídico quanto financeiro. Um planejamento estratégico antes mesmo entrar num processo de recuperação.

E é neste sentido que eu pergunto: como tem sido a formação dos contabilistas e advogados no que tange ao conhecimento nas diversas formas de estabilização da crise empresarial?

Cumpre, de arremate, comentar que se o cliente sucumbe aos efeitos catastróficos de tal evento sem sombra de dúvidas reverberam na perda de serviços do profissional contador e advogado.

Mas, o que fazer para se preparar para este cenário real e desafiador?

Continua …