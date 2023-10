Fique por Dentro: Dicas culturais para o fim de semana

Em outubro, os espaços culturais estão com uma programação especial para a criançada. Na Pinacoteca, todas as atividades são gratuitas. Na Pina Luz, há uma série de atividades para toda a família, além de jogos relacionados a peças do acervo.

Na Pina Contemporânea, neste fim de semana, as crianças se divertem com a Atividade Sericleta, uma proposta educativa de experimentação em serigrafia; além de brincadeiras na praça e experimentações plásticas com diferentes materiais.

Nas Fábricas de Cultura, pais e filhos poderão aproveitar os espaços com gincanas e oficinas na Brasilândia, Capão Redondo, Diadema, Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha e Osasco. A programação completa está no site: fabricasdecultura.org.br

No domingo, o Museu da Imagem e do Som exibe às 14h o filme de animação “Tarsilinha”, ganhador do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2023. O filme apresenta um mundo inspirado nas obras da pintora Tarsila do Amaral. Os ingressos são gratuitos.

Para quem gosta de literatura, na sexta, o programa Viagem Literária recebe o escritor Ilan Brenman. O bate-papo acontece na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, a partir das 10h.

No interior, em Campos do Jordão, acontece no sábado o Festival Gastronômico Sabor de SP, onde produtores locais promovem a diversidade gastronômica das regiões turísticas Vale do Paraíba e da Mantiqueira. O evento acontece no Centro Universitário Senac da cidade.