Imagens mostram suposta agressão a filho de Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma

A Polícia Federal (PF) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) imagens do episódio de hostilidade contra o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, em 14 de julho.

As cenas mostram uma suposta agressão do empresário Roberto Mantovani a Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro do STF.

Para a PF, que investiga o caso, o circuito de segurança do local é fundamental para avançar nas investigações do caso, que aconteceu em 14 de julho. Pedido de envio O pedido de envio dos vídeos avançou em agosto. A solicitação foi feita pelo Departamento de Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça brasileiro às autoridades italianas. Os dirigentes então, antes de enviar, pediram parecer do Ministério Público italiano. O órgão foi favorável ao envio e repassou o caso para a Justiça italiana definir o envio. Inquérito prorrogado Segundo a PF, é necessário mais tempo de análise para a conclusão das investigações com as imagens enviadas pelas autoridades italianas. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, atendeu ao pedido e prorrogou o inquérito por 60 dias.