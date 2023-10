12:06:51 A Constituição de 1988: Guardiã da Democracia

Por -Vanderlei Garcia Junior

Advogado, consultor jurídico e escritor

As folhas amareladas pelo tempo que se passou desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 guardam o registro vivo do renascimento democrático do Brasil. Num país que vivenciou os anos de chumbo da ditadura militar, a Carta Magna chegou como um sopro de esperança, resgatando direitos, garantindo liberdades e cravando o valor inestimável da democracia.

A gênese da nossa Constituição é entrelaçada com histórias de lutas e resiliência. A Assembleia Nacional Constituinte, composta por vozes plurais, debateu ardorosamente cada palavra, cada vírgula, visando a construção de um Brasil mais justo e igualitário. A Constituição de 1988, carinhosamente apelidada de “Constituição Cidadã”, emergiu deste cenário, simbolizando a vitória do povo sobre anos de repressão.

O texto constitucional, detalhado e extenso, abarca os mais variados temas, desde direitos e garantias fundamentais até a organização político-administrativa do país. Resguarda o princípio da dignidade da pessoa humana, a separação dos Poderes, e consolida um Estado Democrático de Direito, em que a participação popular é pedra angular.

Apesar de seus trinta e cinco anos, a Constituição de 1988 enfrenta desafios e questionamentos constantes. Reformas são propostas, debates acalorados surgem, mostrando que a democracia é um organismo vivo e pulsante, requerendo cuidado e atenção constantes. A Carta Magna é um farol que ilumina os caminhos da nação, e sua preservação é dever de todos os brasileiros, garantindo que as conquistas alcancem as gerações futuras, perpetuando o sonho democrático que a inspirou.

Nesta jornada que percorremos desde a promulgação da Constituição, os avanços são notáveis. Contudo, é imprescindível manter a vigilância ativa sobre os direitos e deveres nela assegurados, a fim de que não se percam nas tramas do tempo e nas encruzilhadas políticas. As mudanças, necessárias e inevitáveis, devem ser conduzidas com responsabilidade, zelo e respeito à essência democrática que permeia cada artigo, cada inciso da nossa Carta Magna.

É comum, em tempos de efervescência social e política, que se levantem vozes clamando por revisões constitucionais. A necessidade de adaptação às novas realidades é compreensível e válida, mas que nunca se perca de vista o espírito cidadão que a Constituição de 1988 carrega em seu bojo. Qualquer reforma deve ser encarada com seriedade e ponderação, sem atropelos, assegurando que o diálogo e o consenso prevaleçam sobre divisões e antagonismos.

Em um mundo onde as democracias encontram-se ameaçadas por ventos autoritários, a Constituição emerge como baluarte e escudo, defensora intransigente de um Brasil plural, diverso e, acima de tudo, democrático. Ela é a voz que ressoa acima das discórdias, o alicerce sobre o qual se ergue a nação, a bússola que guia os destinos de milhões de brasileiros.

O legado da Constituição de 1988 se perpetua nas ações, nas vozes e nos ideais daqueles que acreditam no Brasil. É um documento que transcende o papel, o tinteiro e as formalidades jurídicas. Sua essência perpassa o tecido da sociedade brasileira, influenciando as relações, as decisões e os caminhos que optamos por trilhar enquanto nação unida e diversa.

Em momentos de incertezas e tensões, a Constituição Cidadã nos remete à reflexão e ao respeito mútuo. Cada palavra registrada nesse documento ressoa como um apelo à razão, ao diálogo e à harmonia, fundamentos vitais para a preservação da democracia e da ordem social.

Contudo, a vitalidade da Constituição de 1988 não reside apenas em sua capacidade de guiar e inspirar. Reside, também, em sua capacidade de transformação. Em suas emendas e reformas, observamos a contínua evolução da legislação brasileira, uma adaptação necessária ao dinamismo social, econômico e tecnológico, sem, contudo, abandonar os princípios basilares que sustentam o arcabouço democrático brasileiro.

Ao olharmos para o futuro, é essencial que mantenhamos o respeito e a dedicação à nossa Carta Magna, entendendo-a não apenas como um conjunto de normas e regras, mas como um organismo vivo, que deve evoluir juntamente com a sociedade que a concebeu e que por ela é regida.

É nosso dever, enquanto cidadãos comprometidos com o bem-estar, a justiça e a igualdade, garantir que a Constituição de 1988 continue a florescer, refletindo as aspirações, os sonhos e os anseios do povo brasileiro. Nessa caminhada, devemos assegurar que cada passo dado seja um passo em direção a um Brasil mais próspero, inclusivo e democrático.

E assim, com o coração cheio de esperança e os olhos fixos no horizonte da nação, celebremos a Constituição Federal de 1988, relembrando seu nascimento, sua jornada e seu impacto, e renovando nosso compromisso inabalável com os princípios e valores que ela tão sabiamente consagra.

Que os ecos de sua sabedoria continuem a nos guiar, inspirando gerações presentes e futuras a construir um Brasil mais justo, fraterno e digno para todos.

Que, ao celebrarmos a Constituição Federal de 1988, reavivemos sua essência em nossos corações e mentes, reafirmando o compromisso com os princípios e valores que ela consagra.

Que cada cidadão seja um guardião vigilante desse documento vital, que as futuras gerações herdem um Brasil cada vez mais justo, solidário e igualitário, e que a chama da democracia, acesa em 1988, continue a iluminar o nosso caminho, hoje e sempre.

Na efeméride de seu aniversário, vale refletir sobre o legado da Constituição de 1988, renovando o compromisso coletivo com os ideais que ela consagra, na incessante busca por um Brasil onde reine, de fato, a justiça, a liberdade e a igualdade.