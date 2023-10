11:34:06 Travesti que afirmou ter ficado com André Valadão se nega a prestar depoimento

A travesti Talita Oliveira, que afirmou que o pastor André Valadão pagou por um programa sexual que aconteceu há cerca de duas décadas, se recusou a prestar depoimento.

Ela informou, via WhatsApp, que não compareceria à delegacia após ser notificada. O seu depoimento estava agendado para o dia 25 de setembro.

Segundo o portal Metrópoles, ao invés de depor, Talita enviou um áudio com novas alegações difamatórias.

Com isso, a polícia já tem elementos suficientes para encerrar o inquérito, atestando que houve prática de crime contra o pastor da Igreja da Lagoinha.

Valadão registrou queixa-crime na Europa contra Talita, no dia 1º de setembro, após ser acusado de pagá-la para fazer sexo. Vanessa Souza, advogada do pastor, informou que a denúncia foi aceita pelo Ministério Público na Europa, em conjunto com a Europol, agência que apura crimes no âmbito da internet.

A advogada também relatou que fez a representação local na França e entregou os documentos acusatórios. Em São Paulo, um inquérito policial também está em andamento devido às ações de Talita nas redes sociais.