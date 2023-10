11:17:00 Governador de SP considera greve de Metrô e CPTM ‘política, ilegal e abusiva’ e diz que estudos de privatização vão seguir

O Governo de São Paulo reforça que esta é uma greve ilegal e abusiva, a qual torna refém a população que precisa do transporte público. É absolutamente injustificável que um instrumento constitucional de defesa dos trabalhadores seja utilizado por sindicatos para ataques políticos e ideológicos à atual gestão.

Pronunciamento

O governador Tarcísio de Freitas juntamente com os representantes do Metrô, CPTM e Sabesp farão um pronunciamento sobre a greve às 7h no Palácio dos Bandeirantes. Haverá também transmissão nas redes oficiais do Governo de SP @governosp

Linhas do Metrô e CPTM em funcionamento

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes diretivas das três empresas estão monitorando a adesão à greve ilegal e adotando as medidas de contingência necessárias para garantir a prestação dos serviços públicos à população.

As linhas de transporte metropolitano já concedidas, linha 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, operam normalmente.

No momento, a CPTM e o Metrô operam da seguinte forma:

Metrô

• Linha 1- Azul: fechada

• Linha 2- Verde: fechada

• Linha 3-Vermelha: fechada

• Linha 15- Prata: fechada

CPTM – em operação parcial desde às 5h

• Linha 7- Rubi: de Caieiras a Luz

• Linha 10- Turquesa: fechada

• Linha 11-Coral: de Guaianases a Luz

• Linha 12- Safira: fechada

• Linha 13- Jade: fechada

(Não há transferência aberta neste momento)

Decisão Judicial

O Tribunal Regional do Trabalho decidiu contrariamente à greve das três categorias e determinou a manutenção dos serviços de transporte em 100% nos horários de pico e 80% nos demais períodos, além de 85% do contingente referente a serviços essenciais da Sabesp. A Justiça também se manifestou contrariamente a liberação de catracas devido ao alto risco de tumultos e acidentes graves nas estações.

Recuo: engenheiros do Metrô decidem não aderir à greve

Os engenheiros do Metrô de São Paulo decidiram, na noite de segunda-feira (2), não participar da greve proposta pelos sindicatos dos trabalhadores da companhia para esta terça-feira (3). O comunicado foi emitido após liminar do TRT da 2ª Região, que indeferiu recurso interposto contra a decisão pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo e, no mesmo documento, estendeu os efeitos da decisão ao Sindicato dos Engenheiros do Estado (SEESP), incluindo o pagamento de multa diária de R$ 500 mil.

Ônibus

Os ônibus municipais e intermunicipais circulam normalmente nesta terça-feira (3). A EMTU e a SPTrans organizaram um esquema especial para manter a frota total durante todo o dia a fim de minimizar os transtornos causados à população por essa greve ilegal. Na capital, a SPTrans ampliou os itinerários de mais de 20 linhas municipais para que os passageiros consigam chegar mais perto de locais com maior concentração de comércio e serviços.

Sabesp

Todos os sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos seguem operando regularmente.

Ponto Facultativo

O Governo de São Paulo determinou ponto facultativo em todos os serviços públicos estaduais da capital nesta terça-feira (3). O objetivo é reduzir os prejuízos à população, garantindo a remarcação de consultas, exames e demais serviços que estavam agendados para a data da greve. Os serviços de segurança pública não serão afetados, assim como os restaurantes e postos móveis do Bom Prato, que vão continuar a oferecer normalmente as refeições previstas para terça. As consultas em Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) da capital e em outras unidades de saúde estaduais terão seus reagendamentos garantidos, assim como nos postos do Poupatempo. Aulas e provas da rede estadual de ensino também serão repostas e reagendadas.

Acompanhe pelas redes oficiais do Governo de SP (@governosp) a atualização dos serviços públicos e os impactos da greve dos funcionários do Metrô, CPTM e Sabesp. Novos boletins também serão divulgados periodicamente