CREA-SP faz operação de fiscalização em condomínios de Guarulhos e região

Ação partiu da sede da ASSEAG na manhã desta segunda-feira

O CREA-SP iniciou na manhã desta segunda-feira, 2/10, uma operação para fiscalizar condomínios de Guarulhos e região. A ação partiu da sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos (ASSEAG) e tem como objetivo conscientizar síndicos e gestores condominiais sobre a importância de ter uma rede de fornecedores de serviços de manutenção predial habilitada e registrada no CREA-SP.

“A ideia não é penalizar inicialmente, mas orientar os gestores dos condomínios sobre a prioridade de terem profissionais prestadores de serviço devidamente credenciados”, explica o presidente da ASSEAG, o engenheiro Ricardo França.

Recentemente, a ASSEAG realizou duas ações de orientação voltadas a síndicos e gestores, uma presencial e outra on-line, com plantão para dúvidas. “Destacamos dois profissionais para que os síndicos pudessem se preparar adequadamente à abordagem do CREA-SP desta manhã, no sentido de saberem o que é exigido e cumprirem essas regras”, completa França, referindo-se ao engenheiro Eduardo Martins, conselheiro do CREA-SP, e ao tecnólogo Rubens Moraes, chefe de equipe de fiscalização do CREA-SP em Guarulhos.

“Durante essa semana teremos nove agentes fiscais, destacados para realizar cerca de 800 diligências para coletar as informações dessas empresas terceirizadas, visando garantir que as atividades técnicas sejam realizadas por profissionais habilitados, para segurança dos moradores desses condomínios”, afirmou Rubens Moraes.