21:56:11 Torresmofest, maior Festival Gastronômico do Brasil, está de volta a Guarulhos!

Evento tem entrada gratuita e acontece de 05 a 08 de outubro na Praça IV Centenário

O maior festival gastronômico do Brasil – o Torresmofest – está de volta a Guarulhos e espera mais de 40 mil pessoas durante os quatro dias de festival. O evento acontece na Praça IV Centenário das 12h às 22h e com entrada gratuita para o evento.

Os visitantes poderão encontrar as maiores delícias feitas com carne suína, desde as receitas mais populares até as mais elaboradas. E tudo perfeitamente harmonizado com chopes e cervejas artesanais da melhor qualidade.

Consagrado no Brasil no quesito carne suína, já ultrapassou mais de 370 edições realizadas e mais de 7 milhões de visitantes. O Festival do Torresmo é pet friendly. O Festival já passou por diversas cidades nos estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiânia e Rio Grande do Sul.

São mais de 20 expositores, entre food trucks e barracas, oferecendo iguarias como joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo (recheado e mineiro), costela suína, pernil, pancetta, e muitas outras delícias. Entre os convidados especiais desta edição está Adan Garcia, embaixador do festival e chef especialista em carne de porco. No menu estarão seus premiados Baião de Dois e o Arroz Carreteiro, que prometem o melhor da culinária mineira para os visitantes.

A programação musical do Torresmofest terá covers de bandas nacionais e internacionais, tocando estilos que vão do pop rock ao sertanejo.

Para Eduardo Bueno, idealizador e organizador do festival, a expectativa é muito boa. “O Torresmofest é o maior festival gastronômico do Brasil. E estamos com uma expectativa de 40 mil pessoas nos quatro dias de evento”.

História Torresmofest:

Em 2018 foi inaugurado o 1° Festival do Torresmo, na Mooca, em São Paulo. Como convidado de honra, o chef Adan Garcia, que oferece ainda hoje nos eventos seus premiados pratos: Baião de Dois e Arroz de Carreteiro.

Hoje são mais de 370 edições realizadas e mais de 7 milhões de visitantes e passou por diversas cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiânia e Rio Grande do Sul.

Serviço – Torresmofest

Local: Praça IV Centenário – Centro

Dias: 05 a 08 de outubro

Funcionamento: das 12h às 22h

Entrada gratuita para o evento

@torresmofest