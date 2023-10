São Paulo vira sobre o time misto do Corinthians e vence a segunda seguida no Brasileiro

O São Paulo continua em estado de graça. Depois de conquistar a Copa do Brasil no domingo e encerrar um jejum de vitórias no Brasileiro ao bater o Coritiba, neste sábado venceu o clássico contra o Corinthians. No Morumbi, os visitantes, com novo treinador – mas Mano Menezes, suspenso, foi substituído no banco pelo auxiliar Sidnei Lobo – até assustaram com um gol logo no começo da partida, de Romero. Com um time misto, porém, não conseguiram segurar os titulares do São Paulo. Calleri fez dois gols e virou a partida ainda no primeiro tempo.