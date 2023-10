21:32:45 O que causa a psoríase?

Uma variedade de fatores – variando de estresse emocional e trauma a infecção estreptocócica – pode causar um episódio de psoríase. Pesquisas recentes indicam que alguma anormalidade no sistema imunológico é a principal causa da psoríase.

Até 80% das pessoas que sofrem crises relatam um trauma emocional recente, como um novo emprego ou a morte de um ente querido. A maioria dos médicos acredita que esses estressores externos servem como gatilhos para um defeito hereditário na função imunológica.

O que torna você mais propenso a ter psoríase em placas?

O fato de você ter psoríase em placas depende de seus genes e histórico de saúde:

Hereditariedade: A psoríase parece ocorrer em famílias. Cerca de 10% das pessoas nascem com genes que as tornam propensas a contrair psoríase. Mas apenas cerca de 3% das pessoas contraem a doença.

Gatilhos: algo tem que acontecer para iniciar a reação do seu sistema imunológico. Às vezes, é uma lesão na pele ou uma queimadura solar grave. Pode ser um determinado medicamento, como lítio ou remédios para malária. Uma infecção, particularmente estreptococo, pode causar psoríase. Assim como altos níveis de estresse.

A psoríase não é contagiosa.Não pode ser transmitido pelo toque ou outro contato próximo.

Existe cura para a psoríase?

Não há cura para a psoríase, mas o tratamento reduz bastante os sintomas, mesmo em casos graves. Estudos recentes sugeriram que quando você controla melhor a inflamação da psoríase, o risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral, síndrome metabólica e outras doenças associadas à inflamação também diminuem.

A psoríase é uma doença de pele?

Embora a condição seja mais óbvia na pele (incluindo o couro cabeludo, onde pode causar caspa), não é realmente uma doença de pele. É uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico de uma pessoa se voltou contra o corpo. Como a psoríase vem do sistema imunológico, muitas vezes também afeta outras partes do corpo. Pessoas com a doença têm maior risco de diabetes, derrame e ataques cardíacos. E cerca de 30% deles sofrem de artrite psoriática, que causa inchaço, rigidez e dor nas articulações.

Quais são as causas ambientais da psoríase?

A psoríase é uma doença autoimune que pode ocorrer em famílias. Até agora, os pesquisadores identificaram mais de duas dúzias de genes que podem contribuir para a doença.

Nem sempre está claro o que desencadeia certos genes para iniciar a resposta imune defeituosa que leva a um surto de psoríase. Mas os pesquisadores acham que a lista pode incluir:

Infecção

Lesão traumática ou queimadura solar na pele

Evento de vida estressante

Medicamentos prescritos, como prednisona, lítio ou hidroxicloroquina

Fumar

Uso pesado de álcool

Tempo frio e seco

Existe uma ligação entre pustulose palmoplantar (PPP) e psoríase?

Até 24% das pessoas com PPP também têm psoríase. A psoríase ocorre quando o ciclo de vida da pele muda e as células da pele se acumulam rapidamente com escamas espessas e prateadas e manchas vermelhas secas e com coceira.

Que condições estão ligadas à psoríase?

A psoríase está ligada a outras condições de saúde graves. Se você tem, também pode ter diabetes, doença cardíaca ou depressão.

Qual é a diferença entre jock coceira e psoríase genital?

Jock coceira é uma erupção cutânea com comichão ou infecção fúngica na virilha. É uma condição comum causada por um fungo.

Os atletas geralmente o pegam porque cresce bem em condições úmidas, como chuveiros públicos e vestiários. Muitas vezes acontece quando a pele quente e úmida fica presa em roupas apertadas.

Jock coceira é contagiosa. Você pode obtê-lo através do contato pele a pele, roupas infectadas e toalhas úmidas.

A psoríase, por outro lado, é uma doença vitalícia. Quando você tem psoríase, seu sistema imunológico entra em ação, causando inflamação e rápido crescimento das células da pele. Em vez de se desprenderem como normalmente, novas células da pele se acumulam na pele e formam lesões ou feridas.

Você pode ter psoríase inversa, que causa manchas vermelhas brilhantes nos órgãos genitais ou ao redor deles. Ou você pode ter psoríase peniana, com manchas escamosas vermelhas pálidas no pênis.

Ao contrário do Jock Itch, a psoríase não é contagiosa. Pode funcionar em sua família. Geralmente é desencadeado por:

Estresse

Doença

Lesão de pele

Certos medicamentos

O que é a psoríase em placas?

Existem vários tipos diferentes da doença, mas a mais comum é a psoríase em placas. As lesões geralmente aparecem nos joelhos, cotovelos ou couro cabeludo, embora possam estar em qualquer parte do corpo. Essas manchas podem parecer inchadas, com coceira e doloridas, e podem rachar e sangrar. Outros tipos da condição podem causar pequenas manchas vermelhas, saliências cheias de pus ou manchas vermelhas em todo o corpo.

Qual é a diferença entre os sintomas da psoríase e os sintomas do câncer de pele?

A psoríase geralmente se mostra como manchas vermelhas elevadas, ou “placas”, que não se parecem em nada com o câncer de pele.

Mas as placas começam com manchas menores, ou “pápulas”, que crescem juntas ou com uma pápula que fica maior. Você pode confundir essas manchas menores com “manchas de sol” secas e vermelhas que às vezes são cancerígenas. Estas são chamadas ceratoses actínicas.

Uma diferença é a localização. As ceratoses actínicas aparecem principalmente em áreas expostas ao sol, como testa, rosto, braços e dorso das mãos. A psoríase, porém, é mais comum nos cotovelos, joelhos e ao redor do umbigo. Também pode acontecer no couro cabeludo ou na dobra do traseiro.

Ambos os tipos de manchas podem ser elevados e de cor avermelhada. Mas a ceratose actínica é áspera e com crostas. A psoríase, embora na maior parte seca, geralmente é suave – a menos que você a pegue e ela se espalhe. A psoríase também tende a descamar pedaços de pele, enquanto a ceratose actínica não.

Outra diferença é a velocidade. Um surto repentino de pequenas manchas vermelhas pode ser psoríase. Provavelmente não são queratoses actínicas, que levam meses ou anos para se formar.

De quais doenças graves a coceira pode ser um sintoma?

A coceira geralmente tem uma causa simples e comum. Mas, em alguns casos, se não desaparecer, pode ser sinal de uma doença grave, como:

Doença renal

Doença hepática

Problemas de tireóide

Certos tipos de câncer, particularmente a doença de Hodgkin

Diabetes

A psoríase é uma das doenças de pele mais desconcertantes e persistentes. É caracterizada por células da pele que se multiplicam até 10 vezes mais rápido que o normal. À medida que as células subjacentes atingem a superfície da pele e morrem, seu volume absoluto causa placas vermelhas elevadas cobertas por escamas brancas. A psoríase geralmente ocorre nos joelhos, cotovelos e couro cabeludo, e também pode afetar o tronco, as palmas das mãos e as solas dos pés.

O que é psoríase ungueal?

Até metade das pessoas com psoríase apresentam alterações nas unhas. Isso é ainda mais comum em pessoas com artrite psoriática, que afeta as articulações.

Que tipos de psoríase as crianças têm maior probabilidade de contrair?

As crianças são mais propensas a ter estes tipos de psoríase:

Psoríase em placas. A maioria das crianças com psoríase tem esse tipo. Causa manchas vermelhas secas e com coceira chamadas placas e pode causar escamas prateadas que geralmente aparecem nos joelhos, cotovelos, parte inferior das costas e couro cabeludo. Às vezes são dolorosos.

Psoríase gutata. Causa pequenos pontos vermelhos no tronco, costas, braços e pernas. É mais provável que seja desencadeado por uma infecção estreptocócica. Muitas crianças que contraem esse tipo de psoríase também apresentam psoríase em placas.

Quantas pessoas são afetadas pela psoríase?

Cerca de 10 em cada 100 pessoas têm genes que as tornam mais propensas a contrair psoríase, mas apenas duas ou três delas realmente o fazem.

Quem tem psoríase pustulosa?

A psoríase pustulosa é rara em crianças, mas quando a contraem, é mais provável que tenham esse tipo. O estresse emocional tende a causar crises em poucas horas. Este tipo de psoríase é mais facilmente tratado com cremes ou pomadas esteróides.

Quem a psoríase afeta mais?

Em todo o mundo, a psoríase é mais comum na Escandinávia e em outras partes do norte da Europa. Parece ser muito menos comum entre os asiáticos e raramente afeta os nativos americanos, de acordo com a Academia Americana de Dermatologia.Quão comum é a psoríase?

Cerca de 7,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm psoríase e, uma vez iniciada, geralmente entre 15 e 35 anos, ela realmente não desaparece. Portanto, as pessoas precisam aprender a lidar com isso em todas as partes da vida, desde roupas até romance e empregos.

Com que idade a psoríase começa?

A psoríase geralmente aparece entre as idades de 15 e 35 anos. Você também pode contraí-la em outras idades, mas é raro que um bebê a tenha.

Quantos americanos são afetados pela psoríase?

A psoríase afeta até 7,5 milhões de americanos, de acordo com o National Institutes of Health (NIH). A psoríase é mais comum em adultos do que em crianças e afeta igualmente homens e mulheres.

Qual é a ligação entre psoríase e perda auditiva?

A psoríase pode torná-lo mais propenso a ter uma forma leve de perda auditiva chamada perda auditiva neurossensorial súbita (SSNH). Um estudo descobriu que pessoas com psoríase tinham 50% mais chances de serem diagnosticadas com SSNH. A ligação não é clara, mas os pesquisadores acham que pode acontecer quando o sistema imunológico ataca uma parte do ouvido interno chamada cóclea. Se você tiver perda auditiva que ocorre em alguns dias, informe o seu médico o mais rápido possível.

Qual é a ligação entre problemas digestivos e psoríase?

Pode parecer estranho, mas é verdade. A psoríase está relacionada a alguns distúrbios digestivos que também são doenças autoimunes.

No momento, não há nada que você possa mudar em seu estilo de vida para impedir especificamente que você tenha um desses problemas digestivos que estão escritos em seus genes.

A pesquisa sobre o relacionamento complexo está em andamento e ainda há muito mais a ser aprendido.

Como as infecções podem causar psoríase?

Certas infecções, como faringite estreptocócica ou amigdalite, podem resultar em psoríase gutata (pequenas gotículas rosa-salmão) ou outros tipos de psoríase duas a três semanas após a infecção. Os sintomas da psoríase podem piorar em pessoas com HIV.

Devo tentar parar a psoríase?

Saber o tipo de psoríase que você tem ajuda você e seu médico a fazer um plano de tratamento. A maioria das pessoas tem apenas um tipo de cada vez. Às vezes, depois que seus sintomas desaparecem, uma nova forma de psoríase surge em resposta a um gatilho.

Qual é a relação entre a psoríase e a doença celíaca?

Quando você tem doença celíaca, não consegue digerir o glúten, uma proteína do trigo, centeio e cevada. A doença celíaca pode danificar o intestino delgado e impedi-lo de absorver os principais nutrientes.

A chance de contrair a doença celíaca é quase 3 vezes maior entre as pessoas com psoríase. Cerca de 4 em cada 100 têm. Pesquisas mostram que quanto mais altos os níveis de anticorpos específicos relacionados à doença celíaca, pior tende a ser a psoríase.

A genética causa psoríase?

As pessoas contraem psoríase por causa de seus genes, não por falta de higiene, dieta ou estilo de vida ou quaisquer outros hábitos. Eles não pegaram de outra pessoa e não podem infectar outras pessoas.

Mesmo assim, há muito estigma em torno da condição, o que pode ser difícil para as pessoas que a possuem. Eles podem se sentir desconfortáveis ​​quando as pessoas olham para suas lesões ou evitam tocá-las e podem tentar esconder seus surtos sob roupas compridas.

A psoríase está ligada a outras condições de saúde graves?

A psoríase está ligada a outras condições de saúde graves. Se você tem, também pode ter diabetes, doença cardíaca ou depressão.

O que a psoríase em placas causa?

A psoríase em placas causa pele inflamada e vermelha coberta por escamas brancas e prateadas. Essas manchas podem coçar e queimar. Pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas geralmente aparece nessas áreas:

Cotovelos

joelhos

Couro cabeludo

parte inferior das costas

O sintoma mais comum – e desconfortável – da psoríase são manchas de pele vermelha e espessa. Eles geralmente são cobertos por escamas brancas ou prateadas. Você pode remover esses flocos.

Como é a psoríase?

A psoríase causa manchas vermelhas e escamosas na pele. Pode parecer uma erupção cutânea, então você pode se preocupar com a possibilidade de contrair de outra pessoa ou passá-la para outras pessoas. Mas fique tranquilo: não é contagioso. Você não pode pegar a doença tocando em alguém que a tenha.

Quais são as diferenças entre a psoríase moderada e grave?

A psoríase moderada a grave descreve quanto do seu corpo está coberto por manchas vermelhas e escamosas de psoríase. Aqui estão algumas diretrizes:

A psoríase moderada cobre 3% a 10% do corpo.

A psoríase grave cobre mais de 10% do corpo.

Os sintomas comuns da psoríase incluem:

Furação de suas unhas

Unhas sensíveis e doloridas

Separação da unha da cama

Mudanças de cor

Material semelhante a giz sob as unhas

Também é mais provável que você também tenha uma infecção fúngica.

A psoríase em placas causa pele inflamada e vermelha coberta por escamas brancas e prateadas. Essas manchas podem coçar e queimar. Pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas geralmente aparece nessas áreas:

Cotovelos

joelhos

Couro cabeludo

parte inferior das costas

Os sintomas da psoríase variam dependendo do tipo que você tem. Alguns sintomas comuns da psoríase em placas – a variedade mais comum da doença – incluem:

Placas de pele vermelha, geralmente cobertas por escamas soltas de cor prateada; essas lesões podem coçar e doer, e às vezes racham e sangram. Em casos graves, as placas de pele irritada crescerão e se fundirão umas nas outras, cobrindo grandes áreas.

Distúrbios das unhas das mãos e dos pés, incluindo descoloração e corrosão das unhas; as unhas também podem começar a desmoronar ou se desprender do leito ungueal.

Placas de escamas ou crostas no couro cabeludo.

Como os médicos diagnosticam a psoríase?

Seu médico de cuidados primários ou dermatologista pode diagnosticar a psoríase examinando sua pele. Mas a psoríase pode se parecer com eczema e outras doenças de pele, portanto, diagnosticá-la às vezes pode ser difícil.

Se o seu médico não tiver certeza, ele pode coletar uma pequena amostra de sua pele e examiná-la ao microscópio.

Quando seu médico pode decidir fazer uma biópsia de pele para ajudar a diagnosticar a psoríase?

Seu médico geralmente pode dizer se você tem psoríase sem uma biópsia – um procedimento que coleta células da pele e as verifica sob um microscópio. Mas existem alguns casos raros em que você pode precisar obter um.

A psoríase faz com que seu corpo produza novas células da pele muito rapidamente. Essas células tendem a se acumular e formar manchas, saliências e manchas escamosas espessas chamadas placas. Seu médico geralmente faz um diagnóstico examinando sua pele.

Uma biópsia normalmente não mostra nenhuma nova informação útil sobre a psoríase. Mas quando as manchas – “pápulas” da psoríase – ainda não se juntaram para formar uma placa, pode ser difícil para o seu médico dizer se você tem psoríase ou outra condição de pele.

Existem várias doenças de pele, como eczema, líquen plano e lúpus cutâneo, que causam lesões que às vezes parecem psoríase. Ao verificar as células da pele sob um microscópio, seu médico pode descartar algumas dessas outras condições.

Como saber se tenho psoríase?

Se você tiver uma erupção cutânea que não cicatriza, consulte seu médico.

Devo aprender o máximo que puder sobre a psoríase?

Sim. Assuma o controle aprendendo o máximo que puder sobre a psoríase. Quanto mais você entender sua condição, mais fácil será gerenciá-la.

O que devo esperar antes de fazer uma biópsia para ajudar a diagnosticar a psoríase?

Uma biópsia é um procedimento relativamente pequeno e não deve levar mais de 15 minutos, incluindo qualquer preparação. Seu médico, geralmente um especialista em pele conhecido como dermatologista, removerá algumas das células da pele.

O procedimento pode causar um pequeno sangramento, por isso é uma boa ideia informar o seu médico se você tiver problemas com sangramento extra, tomar medicamentos para afinar o sangue como varfarina ou heparina, tiver muitas infecções de pele ou usar medicamentos que inibam seu sistema imunológico – – a defesa do seu organismo contra os germes.

Se a pele que seu médico deseja verificar estiver em uma área de difícil acesso, você pode ter que se despir e vestir uma bata de hospital. Seu médico limpará a área e poderá marcar a área da biópsia com uma caneta especial.

Em seguida, seu médico lhe dará uma injeção de remédio que entorpece a área para que você não sinta nada ao remover uma amostra de pele. A área pode queimar por alguns segundos antes de ficar dormente.

O que devo esperar depois de fazer uma biópsia de pele?

Depois que uma biópsia de pele é feita, você pode sentir alguma dor no local da biópsia ou próximo a ele por alguns dias. Tylenol geralmente é suficiente para aliviar qualquer desconforto. Se você teve pontos após o procedimento, mantenha a área limpa e úmida. Seu médico lhe dirá quando os pontos devem ser removidos (geralmente dentro de uma semana). Se fitas adesivas (que se parecem com pequenos pedaços de fita) foram usadas para fechar a incisão, mantenha a área seca e não as remova. Eles vão gradualmente cair por conta própria. Se as tiras não caírem sozinhas, seu médico irá removê-las em sua consulta de acompanhamento. Você deve esperar uma pequena cicatriz da biópsia.

Como a psoríase em placas é diagnosticada?

Um dermatologista (médico da pele) geralmente pode dizer se você tem psoríase em placas apenas conversando com você sobre seu histórico médico e observando sua pele. Eles podem precisar fazer uma biópsia para saber com certeza. Seu médico coletará uma pequena amostra de sua pele e examinará as células sob um microscópio.

Como é a psoríase eritrodérmica?

A pele vermelha ardente da cabeça aos pés é o principal sintoma. Sua pele também está coberta de escamas e descasca em pedaços grandes. Pode ser muito doloroso e coceira. Você pode ver pequenas bolhas chamadas pústulas que estão cheias de pus.

Os sintomas podem se desenvolver com o tempo, mas também podem surgir repentinamente.

Como é ter psoríase?

Se você tem psoríase, sua pele pode coçar, arder ou queimar. Algumas pessoas dizem que parece que você está sendo mordido por formigas de fogo.

O que é psoríase leve a moderada?

Psoríase leve a moderada significa que as manchas vermelhas e escamosas (ou “placas”) cobrem menos de 10% do corpo. O fato de sua psoríase ser chamada de “leve” não significa que seja fácil conviver com ela. Se as manchas estiverem em locais visíveis, como mãos ou pernas, você pode ter vergonha de sair sem usar mangas compridas e calças. Além disso, pequenas áreas de psoríase podem se transformar em grandes problemas se coçar ou doer.

O que as pessoas que têm psoríase experimentam?

As pessoas que sofrem de psoríase sabem que esta doença de pele desconfortável e por vezes desfigurante pode ser difícil e frustrante de tratar. A condição vem e vai em ciclos de remissões e surtos ao longo da vida. Embora existam medicamentos e outras terapias que podem ajudar a limpar as manchas de pele vermelha, escamosa e espessa que são a marca registrada da psoríase, não há cura.

Como é a psoríase nas mãos e nos pés?

Quando você tem psoríase nas mãos e nos pés, a pele das mãos e dos pés fica vermelha. Então, bolhas aparecem. Você também pode obter escamas ao redor das bolhas. As palmas das mãos e plantas dos pés podem inchar, rachar e sangrar.

Pressão ou fricção nas mãos e pés – como sapatos que não servem – podem piorar o problema. Depois que as bolhas estouram, elas podem secar ou deixar sua pele com crostas e marrom.

Os sintomas comuns da psoríase incluem:

Furação de suas unhas

Unhas sensíveis e doloridas

Separação da unha da cama

Mudanças de cor

Material semelhante a giz sob as unhas

Também é mais provável que você também tenha uma infecção fúngica.

Como é o eczema?

Eczema torna sua pele vermelha e inflamada. Pode ser escamosa, escorrendo ou crocante. Você pode ver manchas ásperas e coriáceas que às vezes são escuras. Também pode causar inchaço.

Quais infecções podem desencadear a psoríase?

As infecções estreptocócicas, em particular, estão ligadas à psoríase gutata, que se parece com pequenas gotas vermelhas. As crianças costumam ter infecções na garganta antes do primeiro surto. Dores de ouvido, bronquite, amigdalite ou uma infecção respiratória, como resfriado, gripe ou pneumonia, também podem desencadear problemas de pele.

Existem gatilhos comprovados para a psoríase?

Existem poucos gatilhos comprovados para a psoríase, mas muitas pessoas com psoríase sentem uma conexão entre certas atividades ou exposições e seus surtos de psoríase.

O que pode piorar a psoríase?

A pele lesionada e certos medicamentos podem agravar a psoríase, incluindo certos tipos de medicamentos para pressão arterial (como betabloqueadores), o medicamento antimalárico hidroxicloroquina e o ibuprofeno (Advil, Motrin, etc.).

Qual é a ligação entre estresse e psoríase?

Estresse e psoríase parecem andar juntos. O estresse pode piorar a psoríase e a psoríase pode deixá-lo estressado. Mas existem maneiras de aliviar o estresse que também podem ajudar sua psoríase.

Quais são alguns possíveis gatilhos da psoríase?

Algumas pessoas acham que essas coisas podem desencadear um surto de psoríase:

Estresse emocional

Medicamentos, incluindo betabloqueadores, medicamentos antimaláricos, AINEs, como ibuprofeno e lítio

Clima frio

Barbear ou qualquer lesão na pele, como vacinas, arranhões ou queimaduras solares

Cafeína

Álcool

Infecção, como faringite estreptocócica

Fumar

carnes gordurosas

O que causa surtos de psoríase?

Cada pessoa com esta condição tem seus próprios gatilhos. Coisas que fazem com que sua psoríase se torne ativa podem não afetar outra pessoa.

Se você descobrir o que causa a inflamação da sua pele, poderá controlar melhor os sintomas.

A psoríase é um problema do sistema imunológico, então certos gatilhos podem piorar seus sintomas.

O que é o fenômeno de Koebner?

Para algumas pessoas com psoríase, até mesmo a menor picada de alfinete ou uma picada de mosquito pode desencadear o aparecimento de placas em novos lugares. Sempre que sua pele estiver machucada ou irritada, você pode obter uma nova placa de psoríase.

Os médicos chamam essa reação de fenômeno de Koebner e acontece com 1 em cada 4 pessoas com psoríase.

O que você precisa saber antes de usar tratamentos tópicos para psoríase?

Os tratamentos tópicos são remédios que você aplica na pele ou no couro cabeludo. Antes de começar a usá-los, certifique-se de entender as instruções e os efeitos colaterais que podem causar. Fique com o seu plano de tratamento também. Se você não usar sua medicação regularmente, sua psoríase pode piorar.

Quais são alguns efeitos colaterais do tratamento da psoríase?

Os efeitos colaterais podem incluir irritação da pele, vermelhidão, sensação de queimação ou coceira, bolhas, pele seca, queimaduras solares e maior risco de câncer de pele.

Devo confiar no meu médico se tiver psoríase?

Para aliviar o estresse, você precisa confiar no seu médico para elaborar o melhor plano para o seu tratamento. Vocês são parceiros. Se você não sentir que está, ou se tiver dúvidas sobre seu plano de tratamento, consulte outro médico.

Faça estas perguntas para ajudá-lo a escolher o médico certo para você:

O teu escritório aceita o meu seguro?

Você tem uma área especial de interesse?

Quantas vezes você já fez o procedimento que preciso?

Com que rapidez posso agendar uma visita?

Você tem referências de pacientes?

Você tem horário noturno ou de fim de semana?

Como você deve trabalhar com seu médico para evitar a psoríase em placas?

Converse com seu médico sobre como você está e quaisquer alterações em sua condição. Você pode precisar mudar seu tratamento ao longo do tempo. Não pare repentinamente de usar um medicamento para psoríase ou você pode causar uma doença mais grave. Esteja ciente dos sintomas que podem sinalizar artrite psoriática, como dor nas articulações.

Devo monitorar meu tratamento para psoríase?

Veja como fica sua pele durante o tratamento. Se um disfarce cosmético para psoríase parece incomodar sua pele, pare de usá-lo.

Devo continuar indo ao médico se tiver psoríase?

Uma das melhores coisas que você pode fazer é continuar indo ao seu médico. Sentir-se deprimido pode fazer você querer desistir e se afastar da vida, mas essa não é uma opção real. Você tem que continuar lutando e se envolver no seu tratamento.

As pessoas com psoríase precisam saber que não estão sozinhas. Embora não haja cura no momento, os médicos podem melhorar os sintomas da psoríase.

Como devo me preparar para o tratamento da psoríase?

Enquanto estiver recebendo tratamento para psoríase, certifique-se de encontrar uma maneira de controlar o estresse e as emoções difíceis que podem surgir. Entre em contato com familiares, amigos e grupos de apoio para obter o apoio necessário.

Como devo consultar meu médico antes de receber tratamento para psoríase?

Antes do tratamento, você deve certificar-se de que seu médico está confortável em prescrever medicamentos sistêmicos e biológicos quando forem necessários. Alguns médicos relutam em usar essas drogas poderosas por causa de seus efeitos colaterais. A cautela é importante, mas especialistas apontam que certos casos demandam medicamentos sistêmicos e biológicos. Trabalhar com um médico que entende todos os tratamentos possíveis lhe dará a mais ampla gama de opções.

Devo seguir meu plano de tratamento se tiver psoríase?

Pode ser complicado e difícil espalhar uma gosma espessa nas manchas de psoríase dia após dia, mas você precisa fazer isso. Se o seu médico prescrever cremes ou pomadas, inclua-os na sua rotina diária.

Como faço para escolher um médico para ver sobre a psoríase?

O teu escritório aceita o meu seguro?

Você tem uma área especial de interesse?

Quantas vezes você já fez o procedimento que preciso?

Com que rapidez posso agendar uma visita?

Você tem referências de pacientes?

Você tem horário noturno ou de fim de semana?

Como posso encontrar um dermatologista para tratar minha psoríase?

Comece pedindo uma recomendação ao seu médico de cuidados primários. Você também pode consultar a Academia Americana de Dermatologia, que possui listas de médicos especialmente treinados.

Quais são algumas perguntas para fazer ao seu médico sobre os diferentes tratamentos para a psoríase?

É importante saber sobre os efeitos colaterais de qualquer tratamento recomendado pelo seu médico. Algumas perguntas que você pode querer fazer incluem:

Quais efeitos colaterais graves devo observar e quando devo chamar ajuda médica?

O que posso fazer para ajudar a controlar os efeitos colaterais da minha medicação?

O que devo saber sobre estar no sol?

Quais são minhas opções se eu não conseguir lidar com os efeitos colaterais deste medicamento?

É seguro se eu estiver pensando em engravidar?



Como meu médico me ajudará a fazer um plano para tratar a psoríase?

O seu médico provavelmente irá primeiro sugerir que você experimente uma preparação para aplicar na pele. Os medicamentos tópicos incluem cremes, pomadas, xampus, espumas, óleos e soluções. Você provavelmente precisará de receita médica, mas pode encontrar alguns produtos disponíveis sem receita.

Os mais comuns usam corticosteróides para acalmar a inflamação. Outros usam ácido salicílico para ajudar a remover as escamas.

Outras opções que você pode tentar incluem:

Fórmulas com vitamina D, incluindo calcipotrieno (Dovonex, Sorilux) e calcitriol (Rocaltrol, Vectical)

Retinóides como tazaroteno (Tazorac)

Tratamentos de alcatrão, como Balnetar, Pentrax, Polytar e Tera-Gel

Se a sua psoríase cobrir mais de 10% a 20% da sua pele, você provavelmente precisará de mais do que apenas esses tratamentos.

Devo procurar ajuda profissional se tiver psoríase?

Se você acha difícil controlar o estresse e a psoríase – ou se sente muito ansioso ou deprimido – consulte um profissional de saúde mental. Um terapeuta, por exemplo, pode ajudá-lo a lidar com alguns dos problemas emocionais difíceis decorrentes da vida com psoríase. Um terapeuta também pode ensinar maneiras úteis de acalmar o estresse.

Que tipo de médicos tratam a psoríase?

Seu médico primário pode verificar sua saúde geral e procurar outras condições relacionadas à sua psoríase. Eles também o ajudarão a encontrar o especialista certo. Eles podem encaminhá-lo para um:

Dermatologista certificado pelo conselho. Eles cuidarão da maior parte do tratamento da psoríase. Se você tem um filho com psoríase, convém levá-lo a um dermatologista pediátrico. Para saber se um médico é certificado pelo conselho, pergunte a ele ou consulte o site da Academia Americana de Dermatologia.



Reumatologista. Este é um médico especializado no tratamento de artrite e outros problemas nas articulações, músculos e ossos. Eles podem tratar qualquer dor nas articulações causada pela psoríase. Isso é chamado de artrite psoriática.



Fisioterapeuta. Os fisioterapeutas usam exercícios, equipamentos e técnicas práticas para ajudar as pessoas a manter ou recuperar o movimento corporal adequado. Eles trabalharão com você para prevenir ou aliviar a dor da artrite psoriática.

Quais são algumas possíveis terapias futuras para a psoríase?

A psoríase é uma doença autoimune da pele causada por uma mistura complexa de genes e elementos do ambiente. Os cientistas estão aprendendo mais sobre exatamente quais genes causam psoríase e como eles se ativam em diferentes pessoas. Isso pode abrir caminho para tratamentos novos ou aprimorados. Por exemplo, certos tipos de medicamentos ou terapias podem aliviar melhor os sintomas. Ou eles podem prevenir a psoríase bloqueando a ligação entre seu sistema imunológico e os genes defeituosos.

Alguns dos novos medicamentos podem funcionar melhor para todos. Outros podem ser medicamentos que seus médicos personalizam para você com base em seus genes, ambiente e possíveis gatilhos.

Como são os novos tratamentos para psoríase?

A pesquisa em psoríase nem sempre chega às manchetes – ou ganha financiamento – como descobertas em câncer ou doenças cardíacas. Para piorar as coisas, os estudos de psoríase são prejudicados pela natureza única da pele humana. Ao contrário de muitas outras doenças, experimentos em camundongos ou outros animais não são muito úteis.

Nos últimos anos, pesquisas sobre outras doenças autoimunes trouxeram novos insights sobre o sistema imunológico. Acontece que alguns dos problemas nessas condições também estão ativos na psoríase.

Esta nova informação levou a tratamentos que visam áreas específicas do sistema imunológico. Chamados de biológicos, esses medicamentos lançaram uma nova era no tratamento da psoríase.

Quais são alguns tratamentos mais recentes para a psoríase?

