Frente fria vira o tempo em São Paulo com granizo e temporal

A chegada de uma frente fria causou uma verdadeira virada no tempo na região da grande São Paulo nesta quarta-feira, 2 de setembro. após dias de calor intenso, a chegada da frente fria gerou nuvens extremamente carregadas que provocaram temporal, com granizo e intensas rajadas de vento, no aeroporto Campo de Marte uma Rajada alcançou 87 km/h.

O aeroporto internacional de Guarulhos, uma rajada de vento chegou aos 46 km por hora e houve que era de granizo no local, junto com a chuva forte.