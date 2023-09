Porto Alegre tem todas comportas do Guaíba fechadas, reabertura de duas será avaliada na quarta

Após uma reunião com representantes de diferentes órgãos no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic), na tarde desta terça-feira, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre a atual situação do Guaíba. Conforme Melo, o nível chegou a 2,77 no Cais Mauá, quando a cota que recomenda fechar os portões é de 2,80. Por conta disso, a prefeitura tomou a decisão de fechar todas as comportas. Porém, se tudo correr bem, conforme o prefeito, a partir das 8h desta quarta-feira duas serão abertas, pois estão na área central e dão acesso ao Catamarã, que teve as operações suspensas, e também dão acesso ao Porto.

Outro ponto de atenção é a alimentação nas ilhas, pois além das pessoas que estão albergadas, muitos têm procurado comida. “Outra atitude que tivemos foi de acolher os índios da Zona Sul”, salientou. A previsão é que a chuva comece a diminuir, contudo, Melo reforçou que a expectativa meteorológica pode mudar, por isso é importante que atitudes sejam tomadas. “Fizemos um apelo ao Ministério Público para que as eleições do Conselho Tutelar, que aconteceriam no domingo, fossem remarcadas. Os conselheiros que representam essa população não têm condições de fazer campanha e nem a população de votar”, acrescentou.

PUBLICIDADE

O prefeito também citou que nunca é momento de disseminar informações falsas e observou que vídeos de alagamentos que não são reais ou que não aconteceram em Porto Alegre neste ano estão sendo divulgados. “Esse é um momento de união de todos nós. Estamos salvando vidas, trabalhando muito e a população tem ajudado. Parece que algumas pessoas não estão compreendendo. Do Lami ao Sarandi tem problema, do Sarandi às ilhas tem problemas.” Além disso, o prefeito destacou o pedido de doação de cestas básicas, com produtos não perecíveis e de limpeza, e também ração para animais. Os itens podem ser doados no Centro Administrativo Municipal, na rua General João Manoel, 157, Centro Histórico, das 9h às 17h.