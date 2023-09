Tite aceita assinar com gigante do futebol brasileiro e prepara volta aos trabalhos

Tite está perto de acertar sua volta ao futebol brasileiro. O técnico está livre no mercado da bola desde dezembro de 2022, quando optou por deixar o comando da Seleção Brasileira.

Siga o canal do Somos Fanaticos no WhatsApp

Desde então, o treinador se manteve sem clube, apesar de ter sido especulado em diversos clubes, tanto do futebol brasileiro, quanto do europeu e até mesmos de outros continentes.

Na Europa, o nome de Tite foi ligado a equipes como Olympiacos e Fenerbahçe. Já na Ásia, o Al-Hilal apareceu de olho enquanto, na América do Norte, o Orlando City também foi especulado.

Podcast BolavipBR – Botafogo ‘perde o gás’, Palmeiras decepciona, Flamengo em desespero e mais

Já no futebol brasileiro, as principais especulações sempre foram quanto a clubes como Corinthians e Flamengo.

A tendência, inclusive, é de que o treinador seja oficializado pelo clube carioca muito em breve.

Jorge Sampaoli está totalmente sem clima no Flamengo e deve ser demitido do cargo muito em breve. A ‘gota d’água’ foi o vice-campeonato da Copa do Brasil.

Tite aceita assumir o Flamengo já no mês de outubro

Desta forma, Tite aparece como grande favorito. Entretanto, inicialmente, a ideia do treinador era de voltar aos trabalhos somente em 2024, o que parece ter mudado.

Isso porque, segundo o jornalista PVC, na CBN, Tite estaria disposto a iniciar os trabalhos no Flamengo já em outubro, visando uma reformulação na equipe para a próxima temporada.

Desta forma, a tendência é de que um acordo entre as partes aconteça já nas próximas semanas. O Corinthians, outro grande interessado em Tite, está atrás na disputa muito por conta do período de eleições.