11:00:46 Neymar nega ter pedido saída de Jorge Jesus do Al-Hilal: ‘É mentira’

Neymar tratou de desmentir a informação de que teria pedido a saída de Jorge Jesus do Al-Hilal.

Através das redes sociais, o atacante comentou numa publicação que repercutia a notícia veiculada inicialmente pelo jornal “Sport”, da Espanha. “Mentira… vocês têm que parar de ficar acreditando nessas coisas, páginas como essa… com milhões de seguidores não podem ficar postando fake news.

Com todo respeito do mundo, eu peço que pare com isso. É muita falta de respeito”, declarou o brasileiro, nesta segunda-feira, 25. Na matéria, o diário espanhol informava que o jogador rebateu uma crítica ainda no vestiário de uma partida. Após o episódio, ele teria pedido a saída do lusitano aos sauditas.

Com Jorge Jesus como técnico, Neymar deve voltar a campo pelo Al-Hilal na próxima sexta-feira, 29, às 15h (de Brasília), no confronto com o Al-Shabab, pela oitava rodada do Campeonato Saudita. Nesta segunda-feira, ele não enfrentou o Al Jabalain na vitória por 1 a 0 pela Copa da Arábia Saudita. Contratado junto ao Paris Saint-Germain por 100 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 500 milhões), o astro fez apenas três jogos pelo time da Arábia Saudita, colecionando uma assistência e nenhum gol. Nas duas últimas partidas, o craque de 31 anos foi pouco efetivo e paro na marcação dos adversários.