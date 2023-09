10:52:35 Após recorde de calor, frente fria afeta São Paulo nesta semana

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Capital paulista chegará a ter temperatura entre 14ºC e 20ºC na próxima quinta-feira (28)

Após recordes de calor no final de semana, a chegada de uma frente fria ao Sudeste nesta semana reduz as previsões de temperaturas máximas na capital paulista, segundo a Climatempo.

Após recorde de calor, frente fria afeta São Paulo nesta semana

No domingo, São Paulo bateu o recorde de temperatura máxima do ano, com 36,5ºC.

Previsão do tempo para São Paulo:

Terça: 18ºC a 36ºC;

Quarta: 18ºC a 36ºC;

Quinta: 14ºC a 20ºC

Sexta: 15ºC a 25ºC.

Ainda quente Por outro lado, Belo Horizonte e o Rio de Janeiro continuarão com temperaturas elevadas em toda a semana. A capital mineira pode chegar a 39ºC na quarta-feira (27). As máximas previstas para outros dias da semana são sempre acima de 30ºC.

Após recorde de calor, frente fria afeta São Paulo nesta semana



Já o Rio deve ter as maiores oscilações no tempo. Na quarta, por exemplo, a capital fluminense terá mínima de 23ºC e máxima de 41ºC. A partir de quinta-feira, as máximas ficarão em 26º. Vitória segue no mesmo caminho, com máximas acima dos 30ºC quase todos os dias, exceto na quinta, quando a máxima será de 29ºC. A chuva e a alta na umidade devem melhorar a qualidade do ar no Sudeste. Durante a onda de calor, algumas cidades da região chegaram a registrar umidade relativa do ar perto dos 12%.