85% dos brasileiros afirmam ter passado por situações de desequilíbrio financeiro nos últimos 12 meses

– Pesquisa inédita da Serasa compara o uso do dinheiro e os hábitos de finanças pessoais nos 27 Estados do país;

– 21% dos entrevistados dizem que já gastaram mais do que pretendiam no mês;

– Hábitos como renegociar pagamento de alguma dívida (20%) e parcelar fatura do cartão de crédito (20%) demonstram a dificuldade de gerenciar as finanças no Brasil.

Apesar de demonstrar preocupação com o controle das finanças, muitos brasileiros contam que ainda têm dificuldades em gerenciar o próprio dinheiro. O levantamento “Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”, realizado pela Serasa em parceria com a Opinion Box, mostra que 85% das pessoas dizem ter passado por situações de desequilíbrio financeiro nos últimos 12 meses.

A maioria delas afirma que se complicou porque gastou mais do que pretendia no mês (21%). A pesquisa aponta ainda que hábitos como renegociar pagamento de alguma dívida (20%) e parcelar fatura do cartão de crédito (20%) também são comuns entre os consumidores do país.

O desequilíbrio financeiro dos brasileiros é observado ainda em outras situações. 19% contam que já atrasaram o pagamento da fatura do cartão de crédito por não ter como pagar no momento e 16% apontam que optaram por pagar uma dívida em relação à outra, pois não tinham como liquidar ambas.

Cancelar compromissos por não ter como gastar mais (16%) e pedir dinheiro a amigos e familiares para pagar dívidas (14%) também são recursos comuns entre os brasileiros para tentar retomar o equilíbrio das finanças.

