Onda de calor: Defesa Civil orienta população a se hidratar e usar filtro solar

O principal deles é a hidratação. Em período de altas temperaturas, é necessário se manter hidratado durante o dia. Pessoas com doenças respiratórias devem ter atenção especial e, caso necessário, procurar um médico.

Também é importante manter os ambientes umidificados, uma vez que, com o grande aumento das temperaturas, vem a baixa umidade do ar.

“Aquela velha prática de umidificar sua residência, seja com um umidificador, com uma bacia d’água ou com uma toalha molhada”, orienta o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Hengel Ricardo Pereira.

O ideal é não se expor ao sol neste período, mas caso isso ocorra é de extrema importância o uso de protetor solar. O uso do filtro ajuda a prevenir quadros de insolação.

Outra recomendação é que se evite praticar esportes durante o período de calor intenso, especialmente entre 10h e 16h. A Defesa Civil ainda lembra aos moradores que hidratem seus animais de estimação nesse período.

Para mais informações e orientações, acesse o site SP Alerta: spalerta.sp.gov.br/topicos/calor-extremo/.