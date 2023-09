Governo de SP vai distribuir água nas ruas da capital até domingo devido a onda de calor

A ação é promovida pela Defesa Civil do Estado e da Sabesp em parceira com as Secretarias de Desenvolvimento Social e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O Centro Gerenciamento de Emergências (CGE) emitiu alerta climático com previsão de máxima de 37°C na na cidade de São Paulo, estimativa recorde para este ano. Ao mesmo tempo, a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30% e causar prejuízos à saúde.

Os agentes vão percorrer diversos pontos da capital onde há maior circulação de pessoas (_veja a relação completa abaixo_). A distribuição de água à população será feita entre 11h e 15h, período do dia em que a combinação entre o calor excessivo e a baixa umidade causam mais problemas e exigem mais hidratação.

Nesta quarta, a ação será feita na Praça da Sé e no Teatro Municipal. Além de distribuir água envasada em copos descartáveis ficará disponível água potável em bebedouros, a população será orientada pela Defesa Civil com recomendações como manter hidratação constante, evitar a exposição direta ao sol nos horários mais críticos e umidificar ambientes fechados.

A onda de calor acontece em razão de uma grande massa de ar quente que atua na região Sudeste. A previsão é que o calor intenso se mantenha pelo menos até domingo.

Locais de distribuição de água na capital – 11h às 15h

Quarta (20): Praça da Sé e Theatro Municipal

Quinta (21): Praça da República e Largo do Arouche

Sexta (22): Pateo do Collegio e Praça do Patriarca

Sábado (23): Rua Santa Ifigênia e Rua Líbero Badaró

Domingo (24): Largo do Café e Largo São Bento