22:38:23. Alerta Laranja, Onda de Calor

São Paulo pode registrar a maior temperatura da história

Apesar do forte calor desses últimos dias, ainda não chegamos ao pico do calor extremo no estado de São Paulo. Há indicação de mais elevação de temperatura nesta reta final de inverno, e também nas últimas semana do mês de setembro. O pico de calor está previsto para o final de semana e a cidade de São Paulo pode bater recordes históricos!

Nesta quarta (20), já diminui um pouco mais a área com condições para pancadas de chuva no estado e, a partir de quinta-feira (21), o ar seco vai se expandir no estado paulista, permitindo ainda mais horas de insolação, fazendo com que as temperaturas subam cada vez mais.

Para a capital paulista, há indicação de calor extremo nos primeiros dias da primavera! Modelos numéricos de previsão do tempo têm estimado valores de temperatura em torno de 36°C a 38°C, o que é um patamar altíssimo de temperatura para a cidade de São Paulo. O pico de calor acontece neste final de semana, sábado (23), início da primavera – a máxima, pode alcançar os 36 °C na capital paulita, mas o calorão de 38 °C, está previsto para o domingo (24). Esta onda de calor, dura até o início da próxima semana e ainda podemos ter temperatura nesta média na segunda-feira, sobre a cidade de SP.

São Paulo (SP), por Paula Soares

A maior temperatura máxima já registrada na estação do Mirante de Santana em um mês de setembro foi de 37,1°C, com a onda de calor de 2020 (30/09/2020) e a maior temperatura já registrada desde que começaram as medições do Mirante de Santana, em 1943, foi de 37,8C em outubro de 2014.

Portanto, a previsão para esse começo de primavera é algo muito especial que merece toda a nossa atenção! Modelos de previsão são atualizados diariamente e podem sofrer algumas alterações de um dia para o outro, mas há indicação do calor mais extremo para este próximo fim de semana e agora, podendo também se estender para o começo da semana que vem.