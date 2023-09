Sinopse – Filme “Segredos que doem na alma”

Será que o dinheiro é mais importante que sua família?

Vale a pena guardar um segredo que te faz sofrer?

Você já agradeceu por sua vida hoje?

O filme “Segredos que doem na alma” te levará a refletir o que é importante para você nesta vida.

Filipa, uma empresária famosa está prestes a fazer uma parceria com uma revista Francesa, mas ela só pensa em trabalhar, deixando de lado sua família e amigos, principalmente sua filha que está sofrendo bulling na escola. Dinheiro, arrogância, insensibilidade, fazem parte da sua personagem, que acredita que com seu dinheiro pode se pagar tudo, mais ela não imaginava que sua fortuna não irá pagar a cura de um câncer raríssimo, recém descoberto.

A personagem destila seu veneno para todos os lados, não se importando com a dor que o próximo irá sofrer com suas palavras. Maitê, irmã de Filipa, guarda a sete chaves um segredo que há anos esconde do seu filho, e que a faz sentir muita dor.

Pierre um empresário que faz muito sucesso, organiza um evento de moda para o lançamento da revista que será em Paris com várias modelos, mostrando que não existe idade para realizar seus sonhos, super protetor, não consegue ver que seu filho de 12 anos está crescendo com algumas frustrações.

O filme também mostra o tão importante que é ser criança, com uma viagem bem divertida no mundo da ilusão.

Drama, comédia e muita aventura irá fazer você viajar nesta história maravilhosa, que ficará para sempre na sua lembrança.