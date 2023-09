12:32:42 Shopping em Campinas oferece teatro infantil gratuito esse domingo

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Preparem os casacos, pois a Elsa visitará o Unimart Shopping Campinas esse domingo, dia 24! O empreendimento vai receber o Uniteatro estrelando a peça Frozen em parceria com a Atores Unidos. O espetáculo contará com muita magia e diversão para toda a família!

A ação acontece na Praça de Alimentação às 15h30, é gratuita e aberta ao público!

Venha se encantar com a gente!

Unimart Shopping Campinas

O Unimart Shopping Campinas segue a tendência arquitetônica open mall, com fácil acesso e integrado ao entorno. Pelo seu perfil de praticidade e conveniência, faz parte do dia a dia dos moradores da região e de seus vizinhos, sendo um ponto de encontro tradicional do público consumidor local. A combinação de um mix variado de lojas, serviços e um ambiente agradável cria uma associação com um estilo de vida mais moderno e saudável, que atrai consumidores e agrega valor às marcas presentes no empreendimento.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 15 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.